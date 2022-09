Stand: 30.09.2022 17:07 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Landtag debattiert über Schließungen der Geburtskliniken

Nach der Ankündigung der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), ihre Geburtsklinik zum Jahresende zu schließen, hat der Landtag am Freitag über die Geburtshilfe in Schleswig-Holstein debattiert. In Henstedt-Ulzburg gab es in den letzten Wochen Proteste gegen die Schließung. SPD und SSW hatten einen gemeinsamen Antrag gestellt: "Schließungen von Geburtshilfen sofort stoppen - unhaltbare Zustände beenden". CDU und Grüne gehen mit der Kritik mit und fordern, dass die Personalprobleme angegangen werden. Die FDP regte an, Maßnahmen zu diskutieren, wie zum Beispiel, die Geburtshilfe an den beiden Standorten des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein zu stärken. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 16:30 Uhr

Wolf soll ins Jagdrecht aufgenommen werden

Bei der Landtagsdebatte am Freitag ist der Umgang mit Wölfen diskutiert worden - teils recht emotional. Erst am Donnerstag hatte das Umweltministerium mitgeteilt, dass sich in Südholstein, im Segeberger Forst und im Sachsenwald zwei Wolfspaare angesiedelt haben. Jetzt soll für Schleswig-Holstein ein neuer Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht werden. Es geht darum, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen, wie es bereits in Niedersachsen der Fall ist. Dort stehen die Tiere weiterhin unter Schutz - verhaltensauffällige oder angefahrene Tiere können jedoch von Jägern geschossen werden. Dies war zuvor nicht möglich. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 16:30 Uhr

Norderstedterin wird mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Die Norderstedterin Kerstin Scheinert hat am Freitag in Berlin das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen. Scheinert macht sich seit Jahren als Werkstatträtin der Segeberger Wohn- und Werkstätten für die Rechte der Beschäftigten stark und sorgt für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Mitbestimmung. Als Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte treibt sie die Inklusion in Schleswig-Holstein voran. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigte mit der Auszeichnung ihr Engagement. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 16:30 Uhr

Bad Oldesloe: Brand in der Innenstadt

Am Donnerstagnachmittag hat ein Brand in der Haupteinkaufsstraße in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut Einsatzleitung war der Brand in der Wohnung eines 90-Jährigen in der Küche ausgebrochen. Die Flammen griffen schnell auf das Dach über. Feuerwehrleute mussten das Geschäft unter der Wohnung räumen. Auch die Nebengebäude mussten evakuiert werden, da sich bei den Löscharbeiten schwarze Rauchwolken bildeten. Nach Angaben der Polizei wurde der Bewohner schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Am Abend konnte die Gefahrenmeldung aufgehoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

Tornesch: DRK ruft am Sonnabend zum Blutspenden auf

Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuz (DRK) aus Lütjensee ruft am Sonnabend um 12 Uhr zu einem Sondertermin in der Sporthalle der Klaus Groth Schule in Tornesch (Kreis Pinneberg) auf. Am kommenden Montag finden wegen des Feiertages keine Blutspenden statt. Da die lebenswichtigen Präparate nur vier Tage haltbar sind, versuche man, den Ausfall am Montag zu kompensieren, so das DRK. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

Stadt Norderstedt verschenkt Bäume zum Klimaschutz

Die Stadt Norderstedt (Kreis Segeberg) verschenkt ab Sonnabend wieder Bäume an seine Bewohnerinnen und Bewohner. Wie die Stadt mitteilte, können sich Interessierte beim Amt für Stadtentwicklung für einen heimischen Laub- oder Obstbaum anmelden. Im März nächsten Jahres können diese dann abgeholt werden. Die Stadt Norderstedt nimmt dafür 35.000 Euro in die Hand. Bereits zum zwölften Mal findet diese Aktion statt, die einen Beitrag zum Klimaschutz leisten soll. Die Bäume dürfen nach Angaben eines Sprechers aber nicht als Ausgleich, sondern nur als Neupflanzung genutzt werden. | NDR Schleswig-Holstein 30.09.2022 08:30 Uhr

