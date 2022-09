Stand: 26.09.2022 16:08 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Moore in SH werden bewässert

Bis Februar kommen vielerorts in Schleswig-Holstein Bagger zum Einsatz, um ausgetrocknete Flächen wieder in intakte Moore zu verwandeln. So auch im Grotmoor bei Lenthförden (Kreis Segeberg). Mit großen Spezial-Baggern werden dort aktuell Wälle errichtet, Spundwände eingesetzt und Gräben ausgehoben, um den Grundwasserspiegel wieder ansteigen zu lassen. Denn trockene Moore gelten als Klimakiller. Das Problem: Durch fehlende Nässe zersetzt sich der Torf nach und nach und stößt nach Angaben von Naturschützern pro Hektar mehr als ein Dutzend Tonnen CO2 im Jahr aus. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 16:30 Uhr

Mangelhafte Masken Schuld an Corona-Ausbruch? Verfahren eingestellt

Die Kieler Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren gegen einen Importeur von FFP2-Masken eingestellt. Der Verdacht, dass mangelhafte Schutzmasken an einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Bootstedt (Kreis Segeberg) im Januar 2021 Schuld gewesen sein könnten, konnte nicht bestätigt werden, heißt es. Fünf Menschen waren in dem Heim an Corona gestorben. Vor der mangelhaften Filterleistung der eingesetzten Masken sei erst Ende 2021 gewarnt worden, zum Zeitpunkt des Importes hätten die Masken laut Bundesgesundheitsministerium den Prüfkriterien entsprochen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 16:30 Uhr

Lottospieler aus Kreis Stormarn gewinnt fast 1,74 Millionen Euro

Ein Lottospieler aus dem Kreis Stormarn hat fast 1,74 Millionen Euro gewonnen. Nach Angaben von Lotto Niedersachsen hatte er am vergangenen Sonnabend sechs Richtige getippt. Die hatte auch ein Spieler in Bayern. Zusätzlich noch die richtige Superzahl 5 hatte ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen. Er knackte den Jackpot und gewann fast 9,8 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 16:30 Uhr

Gold für Nachwuchs-Reiterinnen aus dem Kreis Segeberg

Zwei Reiterinnen aus Schleswig-Holstein haben sich beim Landesponyturnier für Schleswig-Holstein und Hamburg am Wochenende den Titel geholt. Neue Landesmeisterin in der Dressur ist Filina Joelle Stürken aus Kayhude (Kreis Segeberg). In der Disziplin Vielseitigkeit ist Jona Isabell Heine aus Bargfeld-Stegen (Kreis Stormarn) neue Landesmeisterin. Im Springen ging der Titel in den Kreis Dithmarschen an Andra-Sophie Lorentz. Insgesamt nahmen rund 300 Ponyreiterinnen und -reiter im Alter von maximal 16 Jahren teil. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 08:30 Uhr

Keine Erweiterung des Gewerbegebiets in Siek

In einem Bürgerentscheid haben sich die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Siek (Kreis Stormarn) am Sonntag gegen die Erweiterung des Gewerbegebiets dort entschieden. Rund 60 Prozent stimmten dagegen, bei einer Wahlbeteiligung von 44 Prozent. Geplant war die Erweiterung, weil ein Bus- und Schienenfahrzeughersteller einen Standort von Trittau nach Siek verlegen wollte. Kritiker fürchteten durch die Versiegelung von Flächen negative Folgen fürs Grundwasser. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 08:30 Uhr

Ensemble Elmshorn qualifiziert sich für Deutschen Chorwettbewerb

Beim Landeschorwettbewerb "Choralle" in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat sich am Sonntag der Chor "Ensemble Elmshorn" (Kreis Pinneberg) für den Deutschen Chorwettbewerb qualifiziert. Im Mai kommenden Jahres wird der Chor Schleswig-Holstein beim deutschlandweiten Wettbewerb in Hannover vertreten. Insgesamt waren 27 Chöre mit mehr als 760 Sängerinnen und Sängern aus Schleswig-Holstein und Hamburg zusammengekommen. | NDR Schleswig-Holstein 26.09.2022 08:30 Uhr

