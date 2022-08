Stand: 29.08.2022 10:48 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

DLRG Quickborn zieht positives Fazit ihrer Schwimmkurse

Trotz des vor zwei Wochen geschlossenen Freibades zieht die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ein positives Fazit zum Ende der Schwimmkurssaison. Etwa 200 Kinder und Jugendliche haben ihre Prüfung bestanden - darunter auch 45 Kinder, die ihr Seepferdchen gemacht haben. In dieser Woche sollen noch zwei Nachholtermine stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

Wartungsarbeiten am Lärmschutztunnel Stellingen

In dieser Woche müssen sich Autofahrende in der Nacht auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Im Hamburger Lärmschutztunnel in Stellingen werden routinemäßige Wartungsarbeiten durchgeführt. Laut zuständiger Autobahn GmbH läuft der Verkehr in beide Richtungen deshalb in den kommenden Nächten immer nur durch eine Tunnelröhre. Außerdem wird die Auffahrt von Schnelsen auf die A7 zunächst in Richtung Flensburg und später dann Richtung Hannover gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

Pinnebergerin gewinnt das Riders Cup Tour Springen in Münster

Die Springreiterin Janne Friederike Meyer Zimmermann hat mit ihrem Pferd Minimax das Turnier in Münster gewonnen. Die 41-Jährige blieb in der zweiten Runde fehlerfrei und setzte sich damit gegen die Konkurrenz durch. Für ihren Sieg bekommt Meyer-Zimmermann 30.000 Euro. Das Springen war die fünfte von insgesamt acht Stationen der Riders Tour. Sie endet im Februar kommenden Jahres in Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 29.08.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.08.2022 | 08:30 Uhr