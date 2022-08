Stand: 18.08.2022 10:20 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Blitz schlägt in Dachstuhl in Stormarn ein

Das Gewitter am Mittwochabend sorgte für einige Einsätze in den Kreisen in der Region. Nach Angaben der Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe hatte ein Blitz in ein Haus in Ammersbek im Kreis Stormarn eingeschlagen. Der Dachstuhl begann daraufhin zu brennen. Rettungskräfte mussten eine Person kurz medizinisch behandeln. Außerdem mussten Feuerwehren mehrere Äste und Bäume wegräumen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Urteil im Prozess gegen 22-jährigen Unfallfahrer erwartet

Nach dem tödlichen Unfall mit einem Linienbus, bei dem eine 16-Jährige ums Leben kam, soll am Vormittag das Urteil vor dem Amtsgericht in Bad Segeberg fallen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-jährigen Angeklagte vor, betrunken auf der B432 zwischen Leezen und Bad Segeberg mit einem Auto gefahren zu sein und den Unfall verursacht zu haben. Der Wagen des Angeklagten hatte sich überschlagen, landete in einem Bus und verletzte die darin sitzende 16-Jährige so schwer am Kopf, das diese starb. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Badesaison in Quickborn endet sofort

Nach Angaben eines Sprechers der Stadtverwaltung konnte das Schwimmbad in Quickborn bereits in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt öffnen, weil Mitarbeiter ausgefallen sind. Am Mittwoch teilte die Stadt mit, dass überhaupt kein Personal mehr arbeiten könne. Deshalb sei die Verwaltung gezwungen, das Freibad für die restliche Saison komplett zu schließen. Das DLRG-Team will Mittwochabend auf einer Krisensitzung klären, wie gestartete Schwimmkurse erfolgreich beendet werden können, so der Verein. DLRG-Sprecher Dirk Mohrdiek sagte: "Wir haben also wirklich alles ins Boot geholt, was wir konnten, um möglichst viel aus den beiden vergangenen Corona-Jahren nachholen zu können. Insofern trifft das uns, beziehungsweise dann die Schwimmkurskinder hart." | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 17.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 346,8, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 299,1 und der Kreis Segeberg 394,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 385,0. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 08:30 Uhr

