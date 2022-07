Stand: 29.07.2022 11:14 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A7: Sperrung in Hamburg am Wochenende in Richtung Norden

Am Wochenende wird die A7 in Nordrichtung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen gesperrt. Grund dafür sind, wie vor einer Woche in Südrichtung, Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel. Ein besonderes Problem: Es ist das erste Wochenende, an dem alle Bundesländer Sommerferien haben. Die Autobahn GmbH bittet deshalb darum Hamburg weiträumig zu umfahren, entweder über die A1, die A21 oder die B205. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

A20: Unfall in Geschendorf

Am frühen Morgen kam es heute auf der A20 bei Geschendorf im Kreis Segeberg zu einem Unfall. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Segeberg drei Stunden gesperrt. Grund war, laut Angaben der Polizei, ein in einen Graben gerutschter Kleinbus mit acht Insassen. Er war ohne Fremdeinwirkung von der Fahrbahn abgekommen. Zwei Personen mussten schwerverletzt ins Krankenhaus. ein Urintest des Fahrers ergab, dass dieser offenbar Amphetamine und Kokain genommen hatte. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Karl-May-Spiele müssen erneut auf Alexander Klaws verzichten

Alexander Klaws hat sich laut einem Sprecher der Karl-May-Spiele krank gemeldet. Wie lange Klaws ausfällt, konnte der Sprecher noch nicht sagen. Klaws Kollege Hödl springt daher seit gestern erneut für ihn ein. Hödl hatte Klaws bereits zum Start der diesjährigen Karl-May-Spiele wegen einer Coronaerkrankung vertreten. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 28.7.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 437,3. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 539,2 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 341,9 derzeit die niedrigste Inzidenz im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 466,5. | NDR Schleswig-Holstein 29.07.2022 08:30 Uhr

