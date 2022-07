Stand: 28.07.2022 10:22 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

A21 bei Bad Segeberg kurzzeitig gesperrt

Für den Umbau einer Baustelle muss die A21 zwischen den Anschlussstellen Leezen und Bad Segeberg-Süd (beide Kreis Segeberg) in Richtung Norden am Donnerstagvormittag ab 9 Uhr für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung führt über Neversdorf, Leezen und die B432. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Prozessauftakt nach tödlichem Unfall auf B432 in Leezen

Vor dem Schöffengericht in Bad Segeberg (Kreis Segeberg) muss sich ab heute ein junger Mann verantworten, der vor zwei Jahren auf der B432 bei Leezen einen tödlichen Unfall verursacht haben soll. Laut Anklageschrift soll der damals 20-Jährige Ende Oktober 2020 betrunken mit seinem Auto von der Straße abgekommen und mit einem Bus zusammengestoßen sein. Eine 16-Jährige starb - weitere Fahrgäste wurden verletzt. Der Angeklagte soll von der Unfallstelle geflohen sein. Einen Tag später hatte er sich der Polizei gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Amerikanische Faulbrut: Sperrbezirke teilweise aufgehoben

Der Kreis Stormarn hat den Sperrbezirk im Norden des Kreises aufgehoben. Laut Kreis gibt es in dem Bereich keinen Nachweis mehr auf die Bienenkrankheit. In Glinde (Kreis Stormarn) und Rethwisch (Kreis Steinburg) müssen die Sperrbezirke noch bestehen bleiben, genauso wie rund um Elmshorn im Kreis Pinneberg, teilte eine Sprecherin mit. Der Kreis Segeberg konnte zuletzt nach eigenen Angaben alle Sperrbezirke aufheben. Im Mai vergangenen Jahres war die Amerikanische Faulbrut in insgesamt sechs Bienenständen festgestellt worden. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.7.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 448,0. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 558,8 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 353,3 derzeit die niedrigste Inzidenz im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 499,1. | NDR Schleswig-Holstein 28.07.2022 08:30 Uhr

