Arved Fuchs nach Not-OP auf Heimweg

Nach seiner Not-Operation in Island wird für den Polarforscher Arved Fuchs aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) der Transport zurück nach Norddeutschland vorbereitet. Aktuell wird ein freies Klinikbett in Schleswig-Holstein oder Hamburg gesucht, erklärte sein Team. Heute oder morgen soll er verlegt werden. Der 69-Jährige hatte selbst darum gebeten, zurück nach Hause zu kommen. Arved Fuchs wollte von Island aus seine Forschungsreise Ocean Change 2022 beginnen, bei der das Polarmeer auf Auswirkungen des Klimawandels untersucht werden sollte. Wann und ob die Reise fortgesetzt wird, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

A21 bei Bad Segeberg am Donnerstagvormittag gesperrt

Für den Umbau einer Baustelle wird die A21 zwischen den Anschlussstellen Leezen und Bad Segeberg-Süd (beide Kreis Segeberg) in Richtung Norden am Donnerstagvormittag für etwa zwei Stunden gesperrt. Wann genau dies beginnen wird, stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher der Autobahngesellschaft des Bundes. Für die Dauer der Sperrung gibt es eine Umleitung über Neversdorf, Leezen und die B432. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 12:00 Uhr

Unfall B75: Zwei Personen weiter in Lebensgefahr

Nach einem schweren Unfall am Dienstag auf der B75 bei Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) schweben zwei Personen weiter in Lebensgefahr. Aus bisher ungeklärter Ursache war der Wagen mit den beiden Insassen von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war gegen einen Baum geprallt. Eine Person wurde aus dem Auto geschleudert, die andere im Auto eingeklemmt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck hat die Ermittlungen übernommen und einen Gutachter hinzugezogen. Noch ist unklar, wer das Auto gefahren hat. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

Lufthansa-Streik: 18 Flüge fallen in Hamburg heute aus

Ver.di hat die 20.000 Beschäftigten des Bodenpersonals von Lufthansa für heute zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Der Ausstand begann heute früh um 3.45 Uhr, er soll morgen um 6 Uhr enden. Die Beschäftigten des Bodenpersonals sind zuständig für Passagier-, Gepäck- und Frachtabfertigung, für die Wartung der Flugzeuge und auch dafür, die Maschinen in die entsprechenden Positionen zu schieben. Am Airport in Hamburg-Fuhlsbüttel werden zwar auch Teile dieser Arbeiten von Fremdfirmen erledigt, aber der bundesweite ganztägige Ausstand wirkt sich auch in der Hansestadt auf den Flugplan aus. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 07:00 Uhr

Taschendiebstähle nehmen zu

Die Taschendiebstähle in Schleswig Holstein haben in den vergangen Jahren weiter zugenommen. Betroffen sind laut Polizei vor allem ältere Menschen. Die Beamten vermuten organisierte Banden. Denn immer wieder werden in Supermärkten Handtaschen und Geldbörsen gestohlen. Oft werde es den Tätern zu leicht gemacht, weil Beutel und Taschen unbeobachtet am Einkaufswagen gelassen werden, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann. Im vergangenen Jahr gab es im Vergleich fast 430 Taschendiebstähle mehr als noch 2020. Vor allem in den Kreisen Dithmarschen, Pinneberg, Segeberg und Stormarn sowie in Kiel sind die Zahlen stark nach oben gegangen. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 07:00 Uhr

A1 Richtung Norden bei Lübeck: Behinderungen am Mittwoch

Autofahrer müssen sich am Mittwoch auf der A1 Richtung Norden auf Behinderungen einstellen Zwischen der Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) und dem Autobahnkreuz Lübeck werden zwischen 8 Uhr und etwa 16 Uhr beide Überholfahrstreifen und Teile des Hauptfahrstreifens gesperrt. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Grund für die Tagesbaustelle ist danach die dringend erforderliche Beseitigung eines Fahrbahnschadens. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 06:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 26.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 444,2. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 490,7 gemeldet - landesweit der höchste Wert. Der Kreis Stormarn hat mit 372 derzeit die niedrigste Inzidenz im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 515,4. | NDR Schleswig-Holstein 27.07.2022 08:30 Uhr

