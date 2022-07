Stand: 26.07.2022 10:59 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Führerscheinstellen sind überlastet

Die Führerscheinstellen in den Kreisen Stormarn, Pinneberg und Segeberg arbeiten teilweise an der Belastungsgrenze. Problem sind dabei nicht nur die Fahranfänger die nach den Corona-Einschränkungen ihren Führerschein gemacht haben. Nach Angaben der Sprecherinnen und Sprecher liegt es auch an der Führerschein-Umtauschpflicht, weil einheitliche EU-Varianten eingeführt werden. Dabei soll dies soll eigentlich gestaffelt passieren. Aktuell sind lediglich die alten Führerscheine der Jahrgänge 1959-1964 zu tauschen. Die Jahrgänge ab 1965 sollten erst ab dem zweiten Quartal 2023 einen Antrag stellen. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 8:30 Uhr

Elmshorn: Polizei sucht nach Zeugen nach einem Raubüberfall

Die Polizei in Elmshorn (Kreis Pinneberg) sucht nach einem Raubüberfall nach Zeugen. In der Nacht zu Sonntag wurden vier junge Männer zwischen 19 und 20 Jahren im Hermann-Ehlers-Weg von einer Gruppe mit einem Revolver bedroht. Die vier Täter haben den Opfern Geldbörsen und Smartphones abgenommen. Einen der Räuber haben die Opfer als auffällig groß, circa zwei Meter, mit blonden Haaren, einer hellen Jeans, heller Sportjacke und Mund-Nasen-Schutz beschrieben. Der Überfall passierte nachts gegen 0.30 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 8:30 Uhr

Sperrung der B205

Auf der B205 sind heute und morgen Bauarbeiten in Richtung Neumünster geplant. Die Straße wird laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr zwischen Rickling (Kreis Segeberg) und Neumünster-Gardeland instand gesetzt. Damit die Arbeiten möglichst schnell und sicher ablaufen können, wird die B205 tagsüber voll gesperrt. Auto- und Lkw-Fahrer müssen zwischen 9 und 15 Uhr ab Rickling über die Kreisstraße 114 und die L322 nach Neumünster-Gardeland ausweichen. Die Umleitung ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 8:30 Uhr

Ver.di ruft für Mittwoch zum Lufthansa-Warnstreik auf

Mitten in den Sommerferien drohen wieder Streiks bei der Lufthansa. Während die Urabstimmung bei den Piloten läuft, hat die Gewerkschaft ver.di die etwa 20.000Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Der Ausstand soll am Mittwochmorgen um 3.45 Uhr beginnen und am Donnerstagmorgen um 6 Uhr enden. Angesichts der Überlastung, der hohen Inflation und eines Lohnverzichts über drei Jahre seien deutliche Lohnsteigerungen gerechtfertigt, hatte die Verhandlungsführerin Christine Behle erklärt. Die Gehaltssteigerung soll nach Vorstellungen der Gewerkschaft mindestens 350 Euro betragen und zusätzlich sollten sich alle Stundenlöhne deutlich vom gesetzlichen Mindestlohn absetzen, der im Oktober auf 12 Euro die Stunde steigt.| NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 12:00 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 25.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 478,1. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 597,4 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 396,1 derzeit eine der niedrigsten Inzidenzen im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 543,9. | NDR Schleswig-Holstein 26.07.2022 08:30 Uhr

