A7 Richtung Norden: Vollsperrung zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe

Die A7 Richtung Norden ist aktuell zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe gesperrt. Laut Polizei gab es dort einen Unfall mit zwei Autos - mindestens eine Person ist nach ersten Erkenntnissen gestorben. Genaues zum Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Auf der Autobahn musste ein Rettungshubschrauber landen. Eine Spezialfirma versucht, die Ölspur auf der Fahrbahn zu entfernen. Einen weiteren schweren Unfall hatte es nahezu in gleicher Höhe bereits in der Nacht zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe gegeben. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 12:00 Uhr

Ver.di ruft für Mittwoch zum Lufthansa-Warnstreik auf

Mitten in den Sommerferien drohen wieder Streiks bei der Lufthansa. Während die Urabstimmung bei den Piloten läuft, hat die Gewerkschaft ver.di die etwa 20.000Beschäftigten des Bodenpersonals zu einem eintägigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Der Ausstand soll am Mittwochmorgen um 3.45 Uhr beginnen und am Donnerstagmorgen um 6 Uhr enden. Angesichts der Überlastung, der hohen Inflation und eines Lohnverzichts über drei Jahre seien deutliche Lohnsteigerungen gerechtfertigt, hatte die Verhandlungsführerin Christine Behle erklärt. Die Gehaltssteigerung soll nach Vorstellungen der Gewerkschaft mindestens 350 Euro betragen und zusätzlich sollten sich alle Stundenlöhne deutlich vom gesetzlichen Mindestlohn absetzen, der im Oktober auf 12 Euro die Stunde steigt. NDR Studio Norderstedt25.07.2022 12:00 Uhr

Stundenlange Sperrung der A7 zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe

Auf der A7 zwischen den Anschlussstellen Bad Bramstedt und Großenaspe Richtung Flensburg sind laut Polizei gegen Mitternacht zwei Autos zusammen gestoßen. Dabei wurden fünf Menschen verletzt, drei von ihnen schwer. Wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten war die Autobahn in diesem Bereich bis um kurz nach fünf Uhr früh gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

A7-Vollsperrung früher als erwartet vorbei

Die A7-Vollsperrung Richtung Süden in Hamburg ist vorbei. Wie die Autobahn GmbH mitgeteilt hat, konnte die Straße um kurz nach Mitternacht wieder freigegeben werden, mehrere Stunden früher als geplant. Grund für die Vollsperrung seit Freitagabend waren Arbeiten am Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona. Es gab deshalb am Wochenende einige Staus. | NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

Atomkraftgegner radeln von Wedel nach Hamburg

Atomkraftgegner haben im Kreis Pinneberg dafür demonstriert, dass der Atomausstieg bestehen bleiben muss, trotz der aktuellen Energie-Probleme. Mehr als 80 Fahrradfahrer sind gestern bei der Demo mit dem Rad von Wedel nach Hamburg gefahren. Und heute wollen sie wieder demonstrieren: mit einer Fahrradtour von Hamburg nach Lübeck, unter anderem durch den Kreis Stormarn.| NDR Schleswig-Holstein 25.07.2022 08:30 Uhr

