Starkregen sorgt für Feuerwehreinsätze

Heftiger Starkregen hat gestern Abend für fast 100 Feuerwehreinsätze in Südholstein gesorgt. In Bad Oldesloe musste die Feuerwehr laut einem Sprecher zu 60 Einsätzen ausrücken. Unter anderem waren zwei Flachdächer durch die Wassermassen eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Außerdem mussten die Einsatzkräfte Keller und Tiefgaragen leerpumpen. In Bad Segeberg gab es nach Feuerwehrangaben mehr als 20 Einsätze. Im Freilichttheater am Kalkberg hatte der Regen die Spielfläche unter Wasser gesetzt. Damit die Vorstellung am Abend wie geplant starten konnte, war die Freiwillige Feuerwehr dort vor allem mit Schaufeln im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

A7 in Richtung Süden für 55 Stunden gesperrt

Ab heute Abend ist die A7 ab Hamburg in Richtung Süden für 55 Stunden gesperrt. In dem betroffenen Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Volkspark und Waltershof liegt auch der Elbtunnel - es ist mit langen Rückstaus zu rechnen. Die Autobahn GmbH empfiehlt, Hamburg an diesem Wochenende weiträumig zu umfahren. Eine Alternative wäre zum Beispiel ab Neumünster die B205 zu nutzen und dann über die A21 und die A1 zu fahren. Auch der Flughafen Hamburg rät, mit dem Auto mehr Zeit für die Anreise einplanen. Die Sperrung soll bis 5 Uhr am Montag dauern. Am kommenden Wochenende soll die A7 inklusive Elbtunnel in Richtung Flensburg gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Fußball-Legende Uwe Seeler gestorben - Trauer in Schleswig-Holstein

Die Fußball-Welt trauert um Uwe Seeler. Die Legende des Hamburger SV ist am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben - nach NDR Informationen im Kreis der Familie zu Hause in Norderstedt (Kreis Segeberg). Seeler wurde mit dem HSV 1960 deutscher Meister. Der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes, Uwe Döring, sagte: "Nicht nur ein toller Sportler, auch ein außergewöhnlicher Mensch ist von uns gegangen." Im Uwe-Seeler-Fußballpark in Malente (Kreis Ostholstein) habe er Seeler stets als "hilfsbereiten Menschen, fernab von Starallüren erlebt", so Döring. "Mit Uwe Seeler verliert der deutsche Fußball nicht nur einen der größten Spieler aller Zeiten, sondern vor allem einen großartigen Menschen", heißt es in einer Meldung von Holstein Kiel. Innenministerin Sütterlin-Waack schreibt, Seeler sei ein herausragender Sportler und ein Vorbild weit über seinen Sport und über seine Generation hinaus gewesen. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

Steigende Kosten machen metallverarbeitenden Betrieben zu schaffen

Wie die Industrie unter steigende Kosten leidet, wird bei einem Metallveredeler aus Norderstedt sichtbar. Das Nickelbecken bei Sönke Rickert steht seit März still, weil die Energiekosten so immens gestiegen sind. Rickerts berichtet von einem Preisanstieg um 400 Prozent und Umsatzeinbußen von bis zu 9.000 Euro pro Monat. So wie Rickerts geht es laut dem Arbeitgeberverband Nordmetall gerade zahlreichen Unternehmen in der Branche. Sprecher Alexander Luckow appelliert deshalb an die Politik, alles zu tun, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Aus seiner Sicht müsse man darüber reden, die drei noch in Betrieb befindlichen Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen. | NDR Schleswig-Holstein 21.07.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update: Kreis Segeberg höchste, Kreis Stormarn niedrigste Inzidenz

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 21.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 520,2. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 738,9 gemeldet - landesweit der höchste Wert. Der Kreis Stormarn hat mit 424,6 derzeit die niedrigste Inzidenz im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 589,7. | NDR Schleswig-Holstein 22.07.2022 08:30 Uhr

