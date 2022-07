Stand: 19.07.2022 09:55 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Verkürztes Genehmigungsverfahren für LNG-Terminal in Brunsbüttel beginnt

Das verkürzte Genehmigungsverfahren für Flüssiggasleitung vom geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel bis nach Hetlingen (Kreis Pinneberg) im Kreis Pinneberg beginnt. Hintergrund für die Verkürzung ist die Absicherung der bundesweiten Gasversorgung. Ab heute haben die Bürger und Bürgerinnen auch der betroffenen Gemeinden im Kreis Pinneberg bis zum 1. August Zeit, sich ein Bild von dem Projekt zu machen: Sie können Fragen stellen, aber auch ihre Einwände äußern. Das Bauvorhaben wird zum einen online vorgestellt, aber auch in den Ämtern der betroffenen Kommunen kann jeder Interessierte vorbeischauen und sich informieren. Das Vorhaben könnte bis 2023 fertiggestellt werden. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Richtfest: Power-to-Heat Anlage Wedel

Heute Mittag findet am Standort des heutigen Heizkraftwerks Wedel im Kreis Pinneberg das Richtfest der neuen Power-to-Heat (P2H) Anlage statt. Diese soll im Jahr 2024 beginnen, teils überschüssigen Strom aus Windkraftanlagen in grüne Energie umzuwandeln. Laut Betreiber wird die Anlage mit 80 Megawatt Leistung künftig eine der größten P2H-Anlagen in Deutschland sein. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

A20: Prozess nach tödlichem Unfall beginnt

Nach einem tödlichen Unfall auf der A20 im Kreis Stormarn beginnt gegen den mutmaßlichen Verursacher heute der Prozess am Amtsgericht Lübeck. Der Angeklagte soll im Juni 2018 mit seinem Lkw eine Sperrung der rechten Fahrbahn übersehen haben und ungebremst auf einen Baustellen-Transporter gefahren sein. Dieser geriet in Brand. Ein Insasse zog sich daraufhin so schwere Verbrennungen zu, dass er noch am Unfalltag starb. Laut Staatsanwaltschaft wird dem Angeklagten fahrlässige Tötung vorgeworfen. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.07.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 542,8. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 777,1 gemeldet. Der Kreis Stormarn hat mit 463,3 derzeit eine der niedrigsten Inzidenzen im Land. Die landesweite Inzidenz liegt bei 643,6. | NDR Schleswig-Holstein 19.07.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

