Seit 9 Uhr ist die A23 in Richtung Hamburg nur einspurig befahrbar. Grund dafür, so die zuständige Autobahn GmbH, ist die Sanierung der Fahrbahn. Es handelt sich dabei um eine Notfallmaßnahme, die Autobahnmeisterei hatte bei einer Kontrollfahrt erhebliche Löcher auf der Strecke festgestellt. Die Arbeiten gehen heute bis 16 Uhr. Auch morgen ist die Strecke nur einspurig befahrbar. Die Maßnahmen sind auch wichtig, weil auf der Strecke in zwei Wochen auf der Gegenseite umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt werden. Bis zum Jahresende wird dort zwischen den Anschlussstellen Eidelstedt und Halstenbek/Krupunder sogenannter Flüsterasphalt aufgebracht. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Das Autohaus Nord-Ostsee-Mobile und die IG Metall haben sich in einem Tarifstreit geeinigt. Die Beschäftigten bekommen unter anderem ab kommenden Sommer 135 Euro mehr Geld, dies teilte die Gewerkschaft mit. Nord-Ostsee-Mobile hat knapp 30 Standorte in Schleswig-Holstein und Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 28.6.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 809,2. Für den Kreis Segeberg wurde eine Inzidenz von 755,0 gemeldet, für Stormarn 753,1. Damit zählen beide Kreise zu den Kreisen mit den niedrigsten Inzidenzen im Land. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 989,0. | NDR Schleswig-Holstein 29.06.2022 08:30 Uhr

