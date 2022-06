Stand: 24.06.2022 10:04 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Schwerer Unfall mit Familie in Siek (Kreis Stormarn)

In Siek (Kreis Stormarn) ist am frühen Abend ein 49 Jahre alter Autofahrer von der Straße abgekommen und hat eine Familie erfasst, die mit dem Fahrrad unterwegs war. Der 34-jährige Vater und sein einjähriger Sohn wurden nach Angaben der Polizei lebensgefährlich verletzt. Zwei Rettungshubschrauber brachten sie ins Krankenhaus. Auch die 32-jährige Mutter wurde schwer verletzt. Der Autofahrer blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. Die Staatsanwaltschaft Lübeck ließ Führerschein und Handy des 49-Jährigen beschlagnahmen, hieß es weiter. Außerdem wurde eine Blutprobe angeordnet. Laut Polizei gibt es bislang aber keine Hinweise darauf, dass er unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Die Ermittlungen dauern an, auch ein Gutachter wurde beauftragt, den Unfallhergang zu prüfen. Der Unfall am Abend hatte Rettungskräfte und Augenzeugen schwer belastet: Mehrere Seelsorger mussten laut Polizei zum Einsatzort kommen, um sie zu betreuen. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 09:00 Uhr

Frust bei Pendlern mit der AKN Eisenbahn GmbH

Im gesamten Netz fallen zurzeit vereinzelt Fahrten aus. Wie die AKN mitteilte, liegt das an vielen Krankmeldungen, aber auch an Fahrzeugstörungen. Auch am Sonnabend fallen demnach Fahrten der Linie A3 aus. Fahrgäste sollen sich vor Fahrtbeginn über ihre Verbindung informieren: Infos gibt es auf der Internetseite der AKN. Außerdem wurde ein Service-Telefon eingerichtet. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

Gemeinschaftsschule Harksheide im Rennen um Deutschen Schulpreis

Heute ist ein aufregender Tag für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler an der Gemeinschaftsschule Harksheide in Norderstedt: Eine Jury des Deutschen Schulpreises schaut sich dort am Freitag den Unterricht an und interviewt Lehrer, Schüler und Eltern, erklärt Schulleiter Rainer Bülck. Die Gemeinschaftsschule Harksheide ist die einzige in Schleswig-Holstein, die noch im Rennen um den Deutschen Schulpreis ist. Die nominierten Schulen nehmen am 28. September an der feierlichen Preisverleihung mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin teil. Dann entscheidet sich, wer die begehrten Preise erhält. Der Hauptpreis ist mit 100.000 Euro dotiert, die weiteren vier Preise mit jeweils 30.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:00 Uhr

Corona-Update

Laut Landesmeldestelle liegt die Inzidenz (Stand 23.6.) in Stormarn bei 740,4. Der Kreis Segeberg meldet mit einen Wert von 691,7 die landesweit niedrigste Inzidenz. Im Kreis Pinneberg liegt der Wert bei 804,5. Die Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt aktuell 882,8. | NDR Schleswig-Holstein 24.06.2022 08:30 Uhr

