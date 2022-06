Stand: 23.06.2022 09:15 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Erster Fall von Affenpocken im Kreis Pinneberg

Im Kreis Pinneberg wurde laut Gesundheitsamt der erste Fall von Affenpocken nachgewiesen. Die betroffene Person habe bisher einen milden Verlauf der Infektionskrankheit und befinde sich in häuslicher Isolation, so eine Sprecherin des Kreises. Alle Kontaktpersonen seien informiert. Die Infektionskrankheit breitet sich seit einigen Wochen in Deutschland aus. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Special Olympics: Medaillen für Schwimmerinnen aus Stormarn

Bei den Special Olympics in Berlin haben drei Schwimmerinnen aus dem Kreis Stormarn am Mittwoch mehrere Medaillen abgeräumt. Susann Grohmann, Franziska Frobel und Svenja Frobel gewannen unter anderem gemeinsam Gold in der Staffel. Dazu kamen noch Einzel-Goldmedaillen im Freistil und Brustschwimmen. Außerdem gab es noch zwei Silbermedaillen in weiteren Schwimm -Wettkämpfen. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Norderstedt bekämpft Eichenprozessionsspinner

In Norderstedt werden heute Vormittag Nester des Eichenprozessionsspinners von Bäumen gesaugt. Das teilt die Stadt mit. An den entsprechenden Stellen im Tangstedter Weg im Stadtteil Glashütte wurden bereits Anfang der Woche Warnschilder aufgestellt, da die Härchen der Raupen zu Hautreizungen beim Menschen führen können. Deshalb wird das Team der beauftragten Fachfirma mit Schutzanzügen und Atemmasken an den Bäumen arbeiten. Auch in der Friedrich-Ebert-Straße, am Wilstedter Weg und am Grünen Weg wurden befallene Bäume entdeckt, die nun vom Eichenprozessionsspinner befreit werden sollen. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Sauerstoffmangel in der Tideelbe

In der Hamburger Tideelbe - dem Abschnitt zwischen Geestacht und der Elbmündung in der Nordsee - herrscht derzeit Sauerstoff-Mangel. Nach Angaben der Umweltbehörde ist die Situation kritisch. Nach NDR Informationen könnten deshalb in den nächsten Tagen tote Fische entlang der Elbe angeschwemmt werden. Als Grund für den Sauerstoffmangel im Wasser gibt die Behörde eine hohe Algenkonzentration an. | NDR Schleswig-Holstein 23.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Update

Laut Landesmeldestelle liegt die Inzidenz (Stand 22.6.) in Stormarn mit 504,5 landesweit am niedrigsten. Der Kreis Segeberg meldet einen Wert von 629,1 und der Kreis Pinneberg 720,3. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.06.2022 | 08:30 Uhr