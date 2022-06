Stand: 22.06.2022 08:14 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Kellerbrand in Pinneberg

In Pinneberg kam es heute Nacht in der der Richard-Köhn-Straße zu einem Kellerband in einem Mehrfamilienhaus. Nach Angaben der Rettungsleitstelle waren rund 70 Feuerwehrleute fast drei Stunden im Einsatz. Die meisten Menschen konnten anschließend wieder zurück ins Haus - einige Wohnungen sind allerdings nicht mehr bewohnbar. Die Stadt hat deswegen provisorische Unterkünfte zur Verfügung gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Deutscher Jagdverband warnt vor Waldbrandgefahr

Das Risiko für Waldbrände sei aktuell durch die trockenen Böden sehr hoch. Dies teilte der Deutsche Jagdverband (DJV) mit. So zeigt zum Beispiel die Station des deutschen Wetterdienstes in Quickborn eine Gefahrenstufe von Drei an, was mittlerer Waldbrandgefahr entspricht. Gleiches melden die Stationen in Wittenborn und in Hasenkrug-Hardebek im Kreis Segeberg. Der DJV warnt deshalb: Nicht im Wald rauchen. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Norderstedter Sportler holen Medaillen bei den Special Olympics

Erste Medaillen für Athletinnen und Athleten aus Norderstedt bei den Special Olympics: Bei dem Wettbewerb für Menschen mit Behinderung in Berlin haben sie in mehreren Disziplinen Erfolge erzielt. Helge Pfaff gewann eine Silbermedaille im Fahrradfahren, je eine Goldmedaille gab es für Valentina Beck und Carsten Froeck. Sie gewannen im Dreiradfahren und Fünf-Kilometer-Zeitfahren. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

Corona-Update

Laut Landesmeldestelle liegt die Inzidenz in Segeberg mit 550,3 landesweit am niedrigsten. Der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 669,0 und der Kreis Pinneberg 693,5. | NDR Schleswig-Holstein 22.06.2022 08:30 Uhr

