Stand: 20.06.2022 09:17 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Reparaturarbeiten auf der A1

Nach einem mutmaßlich illegalen Autorennen bei Barsbüttel (Kreis Stormarn) ist der linke Fahrstreifen der A1 in Richtung Hamburg immer noch gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, muss dort heute die Mittelleitplanke repariert werden. Nach ersten Erkenntnissen hatten sich am Samstagabend zwei Autos ein Rennen auf der Autobahn geliefert, dabei verursachte eines der beiden Fahrzeuge einen Unfall mit einem unbeteiligten Wagen. Vier Menschen wurden leicht verletzt, zwei von ihnen mussten ins Krankenhaus. Das zweite beteiligte Auto, ein Porsche, verließ den Unfallort. Die Polizei sucht jetzt nach dem Fahrer und will heute einen Fahndungsaufruf veröffentlichen. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 08:30 Uhr

Sechstklässlerin gewinnt Vorlesewettbewerb

Wenn Emilie Wunderlich vorliest, sind viele begeistert: Die Schülerin aus Wedel (Kreis Pinneberg) ist die beste junge Vorleserin bei uns im Land. Sie hat den Vorlesewettbewerb in Schleswig-Holstein gewonnen - und sich damit gegen rund 18.000 andere Schülerinnen und Schüler durchgesetzt. Heute geht es für sie auf die große Bühne nach Berlin: Dort findet das Bundesfinale statt. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 08:30 Uhr

Athleten aus Südholstein treten bei "Special Olympics" an

Auch bei einem weiteren Wettbewerb in Berlin sind zurzeit Teilnehmer aus Südholstein am Start: Gestern wurden dort die "Special Olympics eröffnet" - ein Sportwettkampf für Menschen mit Behinderung. Mit dabei sind mehr als 20 Athletinnen und Athleten von den Norderstedter Werkstätten. Sie kämpfen im Radsport, Leichtathletik und im Tennis um die Medaillen. | NDR Schleswig-Holstein 20.06.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 4 Min Nachrichten 10:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.06.2022 | 08:30 Uhr