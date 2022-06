Stand: 17.06.2022 09:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Personalnot bei Müllabfuhr im Kreis Pinneberg

Bei der Müllabfuhr im Kreis Pinneberg ist es durch einen Anstieg der Corona-Infektionen zu personellen Engpässen gekommen. Das teilte der Kreis mit. In Folge dessen wurden seit Anfang der Woche einige Mülltonnen nicht geleert. Das soll in Sonderschichten bis morgen aufgeholt werden, erklärte Kreissprecherin Katja Wohlers. Betroffen sind die Bereiche Pinneberg, Rellingen und Halstenbek. Bürger, deren Mülltonnen nicht abgeholt worden sind, sollen ihre Tonnen stehen lassen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Karl-May-Spiele feiern Premiere in Bad Segeberg

In gute einer Woche rennen wieder die Pferde durch die Kalkbergarena in Bad Segeberg, dann feiern die Karl-May-Spiele Premiere. Nach zwei Jahren Corona-Pause wird in diesem Jahr der Ölprinz aufgeführt. Heute Mittag stellen Alexander Klaws als Winnetou und die Gaststars Katy Karrenbauer und Sascha Hehn die ersten Szenen aus dem Stück vor. Kommenden Freitag ist dann Generalprobe, bei der erstmals auch Zuschauer dabei sein dürfen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

Geduldsprobe für Autofahrer auf der A24 am Wochenende

Viele Autofahrer müssen an diesem Wochenende auf der A24 wieder Geduld mitbringen. Dort wird von heute Abend ab 20 Uhr bis Montagmorgen die Fahrbahn zwischen Hamburg-Ost und Reinbek saniert. Im Zuge dessen wird eine Spur gesperrt. Auch am Sonntag muss auf den Landstraßen in ganz Südholstein mit Verzögerungen gerechnet werden. Zum Beispiel von Wedel, Elmshorn, Bad Oldesloe und Glinde aus geht es zur Fahrradsternfahrt in Richtung Hamburg. Die Veranstalter rechnen mit mehreren tausend Teilnehmern aus den verschiedensten Richtungen. | NDR Schleswig-Holstein 17.06.2022 08:30 Uhr

