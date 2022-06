Stand: 16.06.2022 09:28 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Betrug am Telefon - Mann verliert viel Geld

In Bad Segeberg hat ein Geschäftsmann laut Polizei rund 20.000 Euro verloren. Der 52-Jährige war laut Polizei nach einer fehlgeschlagenen Online-Überweisung von einer angeblichen Bankmitarbeiterin angerufen worden. Sie kannte seine persönlichen Daten und forderte den Mann auf, Testüberweisungen zu machen. Nachdem er die ersten Zahlungen noch zurück überwiesen bekam, sollte er dann besagte 20.000 Euro überweisen. Dieses Geld war dann weg. Die Polizei warnt vor Geldgeschäften am Telefon, Karten-Pins oder Transaktionsaktionsnummern sollten nicht genannt werden. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

NDR plant Festival in Schenefeld

In knapp zwei Wochen feiert die Stadt im Kreis Pinneberg ihren 50. Geburtstag. Dafür kommt der NDR mit einem Musikfestival nach Schenefeld. Am 2. Juli kann vor der großen Bühne am Einkaufzentrum mitgesungen und getanzt werden. Schenefelds Bürgermeisterin Christiane Küchenhof sagte, sie freue sich auf ein tolles Programm, bei dem für jeden was dabei sei. Livemusik kommt von der aktuellen Chart-Band ClockClock, bekannt mit Hits wie "Redlight" oder "Sorry". For das NDR Festival wird ein Teilstück der Landstraße Schenefeld Elmshorn (LSE) ab dem 1. Juli gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

Großsegler "Sea Cloud Spirit" passiert Wedel

Sogenannte Shipspotter, Fans von Schiffen, warten gespannt auf den Nachmittag an der Elbe in Wedel im Kreis Pinneberg. Zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr wird der Großsegler "Sea Cloud Spirit" vor Willkomm Höft erwartet. Der Dreimaster gilt als das größte traditionell von Hand gesegelte Kreuzfahrtschiff der Welt. Der Windjammer hat rund 4.100 Quadratmeter Segel, ist knapp 140 Meter lang und hat Platz für 136 Passagiere. | NDR Schleswig-Holstein 16.06.2022 08:30 Uhr

