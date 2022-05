Stand: 31.05.2022 10:07 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Prozessstart nach blutigem Beziehungsstreit

Am Kieler Landgericht Kiel beginnt der Prozess gegen einen Mann wegen versuchten Mordes. Er soll in Norderstedt mehrfach mit einem Messer auf seine langjährige ehemalige Partnerin eingestochen haben. Das Motiv laut Anklage: Sie wollte keine Beziehung mehr mit ihm. Der Mann soll dann beschlossen haben, die Frau zu töten. Im Dezember letzten Jahres soll er zuhause bei ihr in Norderstedt mehrfach mit einem Messer auf ihren Oberkörper eingestochen haben - auch als sie schon am Boden lag. Anschließend soll er sich selbst in den Bauch gestochen haben. Die Frau schwebte in Lebensgefahr, konnte aber gerettet werden. Für den Prozess sind fünf weitere Verhandlungstage angesetzt. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Hoher Sachschaden nach Brand in Pinneberg

Nach dem Großfeuer in einer Lagerhalle in Pinneberg nahe der A23 gestern hat die Polizei eine erste Bilanz gezogen. Wie ein Sprecher sagte, verursachte der Brand einen geschätzten Sachschaden von etwa 250.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war am Morgen alarmiert worden und konnte verhindern, dass die Flammen auf ein Bürogebäude nebenan übergriffen. Mehr als 150 Einsatzkräfte waren vor Ort. | NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Prozess gegen KZ-Sekretärin: Pensionierter LKA-Beamter als Zeuge

Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe heute einen pensionierten Kriminalbeamten hören. Der Zeuge soll sich zu einem Ermittlungsverfahren äußern, das gegen eine andere Person im Zusammenhang mit deren mutmaßlicher Tätigkeit in einem Konzentrationslager geführt wurde. Angeklagt in Itzehoe ist die inzwischen 97 Jahre alte Irmgard F., die von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers bei Danzig gearbeitet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11.000 Gefangenen geleistet zu haben. | NDR Schleswig-Holstein 31.05.2022 08:30 Uhr

Landesweit niedrigste Corona-Inzidenz in Stormarn

Im Kreis Stormarn geht die Inzidenz nach Angaben der Landesmeldestelle immer weiter zurück. Mit Stand 30.5. wurde eine Inzidenz von 226,5 gemeldet - am Freitag lag sie noch bei 298,4. Im Kreis Segeberg liegt der Wert bei 259,7 (27.5.: 286,0) und im Kreis Pinneberg bei 343,8 (27.5.: 361,7).

