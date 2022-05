Stand: 30.05.2022 10:44 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Quickborn: Beckmann gewinnt Bürgermeisterwahl

Thomas Beckmann ist neuer Bürgermeister von Quickborn (Kreis Pinneberg). Der FDP-Politiker erhielt bei der Stichwahl 55,6 Prozent der Stimmen. Damit setzte er sich gegen den noch amtierenden Bürgermeister Thomas Köppl (CDU) durch, den 44,4 Prozent wählten. Die Wahlbeteiligung in lag bei 43,8 Prozent. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Nächtliche Sperrungen auf A7 - Tunnelbau Altona geht in neue Bauphase

Wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel Altona müssen Autofahrer auf der A7 in dieser Woche mit nächtlichen Behinderungen rechnen. Von Montagabend, 21 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, werde in Richtung Hannover nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. In der Nacht zum Mittwoch werde die Fahrbahn Richtung Hannover zwischen Volkspark und -Othmarschen ab 22 Uhr komplett gesperrt, hieß es. | NDR Schleswig-Holstein 28.05.2022 18:00 Uhr

Mann stürzt in Elmshorner Klärwerk

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist Sonntagabend ein Mann in ein Becken der Kläranlage in der Straße Kruck gestürzt. Nach Angaben der Rettungsleitstelle verletzte sich der 29-Jährige dabei. Er war etwa vier Meter tief gefallen und musste von der Höhenrettung befreit werden. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz im Klärwerk in Elmshorn beendet. Unklar ist noch, was der Mann dort wollte, möglicherweise fotografieren. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Mit Raketenantrieb zum "Jugend forscht"-Sieg

Beim Bundesfinale von "Jugend forscht" in Lübeck hat auch ein Teilnehmer aus Südholstein gewonnen. Falko Rank von der Klaus-Groth-Schule aus Tornesch (Kreis Pinneberg) bekam einen Sonderpreis für sein Projekt im Bereich Technik. Der 17-Jährige entwickelte ein Einspritzelement für einen Raketenantrieb. Für diese Arbeit erhielt er auch ein Preisgeld in Höhe von 1.000 Euro. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.05.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.05.2022 | 08:30 Uhr