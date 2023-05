Stand: 19.05.2023 09:26 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Himmelfahrt: Väter feiern eher ruhig

Der Himmelfahrtstag ist in der Region ohne größere Zwischenfälle verlaufen. Meist ging es um Ruhestörung, Sachbeschädigung oder Streitereien. In Geesthacht im Kreis Herzogtum Lauenburg sind fünf Personen bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt worden, zwei von ihnen kamen ins Krankenhaus. Zusätzliche Polizei-Streifen waren in Lübeck, Ostholstein und im Kreis Herzogtum Lauenburg unterwegs. Der Eutiner Schlossgarten blieb geschlossen, damit es dort nicht zu Trinkgelagen und möglichen Streitereien kommt. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Mann stürzt mit E-Scooter

In Lübeck ist ein 31 Jahre alter Mann am Donnerstagmorgen mit einem E-Scooter in der Ziegelstraße gestürzt. Nach Angaben der Polizei war er stark betrunken: Ein vorläufiger Test ergab 2,85 Promille. Der Mann zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihm wurde Blut entnommen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 08:30 Uhr

Nebelgranate qualmt vor Hansa-Park

Auf dem Parkplatz vor dem Hansa-Park in Sierksdorf (Kreis Ostholstein) ist am Sonntag eine Nebelgranate selbstständig losgegagen. Besucher hatten am Nachmnittag gemeldet, dass orangefarbener Qualm aus einem Elektrofahrzeug austreten würde. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich dabei um eine abgelaufene Nebelgranate eines Schiffs. Diese sei im Kofferraum eines Firmenwagens gelagert gewesen. Laut Leitstelle kam es nicht zum Löscheinsatz. Die Feuerwehr wartete einfach ab, bis sich die Nebelgranate ausgequalmt hatte. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 08:30 Uhr

Dokumente der Hanse jetzt Unesco-Weltdokumentenerbe

Dokumente zur Geschichte der Hanse, die in Belgien, Dänemark, Estland, Lettland, Polen und unter anderem im Archiv der Hansestadt Lübeck bewahrt werden, gehören jetzt zum Weltdokumentenerbe der Unesco. Der Exekutivrat der Weltkulturorganisation hat am Donnerstag in Paris die Aufnahme von 64 Dokumenten in das internationale Unesco-Register "Memory of the World" (zu deutsch: Gedächtnis der Welt) gebilligt, wie die Deutsche Unesco-Kommission mitteilte. | NDR Schleswig-Holstein 19.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.05.2023 | 08:30 Uhr