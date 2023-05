Stand: 11.05.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Betrüger bringen zwei ältere Lübeckerinnen um mehr als 140.000 Euro

Etwa 140.000 Euro haben Betrüger mit sogenannten Schockanrufen in zwei Fällen am Dienstag im Lübecker Stadtteil Kücknitz erbeutet. Die Kriminellen gaben sich am Telefon als Polizisten aus. Im ersten Fall erklärten sie einer 75-Jährigen, dass ihre Tochter festgenommen worden sei, bei Zahlung einer Kaution würde sie aber freikommen. Die Seniorin übergab das Geld persönlich in der Solmitzstraße. Die Ermittler suchen Zeugen, die dort eine verdächtige Frau gesehen haben. Laut Polizeisprecher Mark Wille war sie 30 bis 40 Jahre alt und hatte schulterlanges, braunes Haar. Ein paar Stunden später wurde die gleiche Masche abgezogen. Die Betrüger erbeuteten diesmal rund 120.000 Euro von einer 85-Jährigen. Sie übergab das Geld, so der Polizeisprecher, in der Tilsitstraße. "Dort soll sich eine männliche Person mit schlanker Statur und etwa einer Größe von 1,70 Meter aufgehalten haben. Relativ auffällig an der Person soll eine Pudelmütze gewesen sein", so Mark Wille. Wer solche Schockanrufe bekommt, sollte auflegen und sofort die Polizei informieren. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 8:30 Uhr

Menschen in Malente warten noch auf ihre Wahlbenachrichtigung

In drei Tagen ist Kommunalwahl. Aber in Malente (Kreis Ostholstein) warten immer noch Menschen auf ihre Wahlbenachrichtigung. Laut Gemeinde wurde offenbar ein Teil der Briefe von der Post nicht zugestellt. Die stellvertretende Wahlleiterin, Kirstin Schumacher, stellt aber klar: Auch ohne Benachrichtigung kann gewählt werden. "Wir haben die Orte der Wahllokale auch auf der Homepage. Da kann man gucken: Wo muss ich hin? Bringen Sie bitte Personalausweis oder Reisepass mit, damit wir Sie identifizieren können, und dann kann das losgehen." | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 8:30 Uhr

VfB Lübeck verpasst den Sprung an die Tabellenspitze

In der Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck bei der zweiten Mannschaft von Werder Bremen mit 1:2 verloren und somit den Sprung an die Tabellenspitze verpasst. Phönix Lübeck dagegen feierte im Abstiegskampf einen 6:1-Kantersieg bei Schwarz-Weiß Rehden. | NDR Schleswig-Holstein 11.05.2023 8:30 Uhr

