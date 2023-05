Stand: 08.05.2023 09:20 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Hafenstraße zwischen Fährstraße und Konstinstraße voll gesperrt

Die Hafenstraße in Lübeck ist seit Sonntag voll gesperrt. Wegen Baumaßnahmen bei der Firma Brüggen wird die Strecke zwischen Fährstraße und Konstinstraße komplett dicht sein, eine direkte Durchfahrt von der Eric-Warburg-Brücke zur ebenfalls gesperrten Hubbrücke wird in beiden Richtungen nicht möglich sein. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

Delfin "Delle" sorgt nach wie vor für Begeisterung

Auch an diesem Wochenende hat es wieder viele Schaulustige nach Lübeck-Travemünde ans Wasser gezogen. Denn seit zwei Wochen ist der Delfin "Delle" in den Gewässern unterwegs. Überall am Ufer des Ostseebades standen wieder Touristen und Einheimische mit großen Kameras oder gezückten Handys. Laut Wasserschutzpolizei ist der Delfin weiterhin kerngesund - Heringe gebe es genug, so ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Erneut Demonstrationen gegen mögliche Schließung des HGH

70 Bewohner, Angehörige und Angestellte des Lübecker Heiligen-Geist-Hospitals haben am Wochenende auf dem Koberg erneut gegen die drohende Schließung der ältesten Senioreneinrichtung Europas demonstriert. Sie befürchten, dass das Hospital in einigen Monaten geschlossen wird - und das, obwohl die Bürgerschaft beschlossen hatte, dass das städtische Heim weiterbetrieben und der notwendige Brandschutz erneuert werden soll. Doch die Stadtverwaltung scheint das nicht zu kümmern, ärgert sich Birga Alheid von der Angehörigen-Initiative "Rettet das HGH": "Die Stadt glänzt durch Untätigkeit. Es gibt ein aktuelles Brandschutzgutachten: Man könnte mit relativ wenig Aufwand die Teile so ertüchtigen, dass die Bewohner da wohnen bleiben könnten." Doch die Stadt sehe das anders, so Alheid, sie möchte das HGH um jeden Preis auslaufen lassen. "Das wäre die absolute Katastrophe!", klagt sie. Die Stadtverwaltung selbst hält einen Weiterbetrieb des Pflegeheims nicht für möglich, Bewohnerinnen und Bewohner müssten bei einer Sanierung ausziehen. Außerdem würde die Renovierung mindestens 30 Millionen Euro kosten, heißt es aus dem Rathaus. | NDR Schleswig-Holstein 08.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.05.2023 | 08:30 Uhr