Stand: 05.05.2023 09:38 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Buddenbrookhaus feiert 30. Geburtstag

Mit einem Aktionstag feiern die Lübecker Museen am Sonnabend den 30. Geburtstag des Buddenbrookhauses. Zwischen 11 und 17 Uhr finden kostenlose Stadtspaziergänge zu den aktuellen Ausstellungen statt, so die Lübecker Museen. Das Buddenbrookhaus wurde in Lübeck mit dem Namenszusatz "Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum" vom damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker als Museum eingeweiht. Das Haus ist seit Ende 2019 ist es wegen Umbaus geschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Schloss Eutin überträgt Krönung von King Charles III.

Das Schloss Eutin überträgt am Sonnabend in einem Public Viewing die Krönung von König Charles III. im Rittersaal. Ab 11 Uhr wird dort der Livestream der ARD gezeigt. Sedef Neitmann von der Stiftung Schloss Eutin sagte: "Das ist unser großer Veranstaltungssaal, in dem auch schon früher Feste und Tänze stattgefunden haben. Die Zeremonie kann etwa bis 16.00 Uhr mitverfolgt werden." | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck steht vor dem Aufstieg

Die Fußballer des VfB Lübeck können heute den Drittliga-Aufstieg perfekt machen. Dafür genügt dem Traditionsclub in der Partie bei der SV Drochtersen/Assel bereits ein Unentschieden. Im Stadion an der Lohmühle gibt es ein Public Viewing. | NDR Schleswig-Holstein 05.05.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 05.05.2023 | 08:30 Uhr