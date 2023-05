Stand: 04.05.2023 09:50 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

US-Hubschrauber in Lübeck gelandet

Mehr als zehn Hubschrauber der US-Armee sind am Mittwoch auf dem Flughafen in Lübeck gelandet. Ihre Mission soll aber offenbar geheim bleiben: Flughafen-Chef Jürgen Friedel bat auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein um Verständnis, dass er keine Informationen zu militärischen Flügen geben dürfe. Nach Informationen der Lübecker Nachrichten waren die Kampfhubschrauber zum Auftanken in Lübeck-Blankensee. Ob sie auf dem Weg zu einem Manöver waren, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Ostholsteins neuer Landrat fokussiert sich auf Krisenschutz

Ostholsteins neuer Landrat Timo Gaarz (CDU) ist gerade frisch vereidigt worden. Gegenüber NDR Schleswig-Holstein kündigte er jetzt an, dass er sich vor allem darum kümmern wolle, den Kreis zu wappnen - zum Beispiel für mögliche Stromausfälle oder Epidemien. "Kreise müssen Krise können", sagte der Diplom-Finanzwirt. "Daher gilt es jetzt umso mehr, dass hier auch der Kreis Ostholstein sich noch intensiver den aktuellen Herausforderungen beim Bevölkerungsschutz, dem Katastrophenschutz oder dem Feuerwehrwesen stellt", so Gaarz weiter. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Ahrensburg: Unbekannte werfen Gegenstände auf die A1

Auf der A1 von Hamburg in Richtung Lübeck ist Mittwochfrüh gegen 5.40 Uhr laut Polizei kurz vor Ahrensburg (Kreis Stormarn) ein unbekannter Gegenstand von einer Brücke geworfen worden. Das Schiebedach eines Autos wurde dabei zerstört - der Fahrer blieb unverletzt. Das Polizei-Autobahnrevier Bad Oldesloe hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise. Die Beamten suchen insbesondere den Fahrer eines nachfolgenden Fahrzeuges, der möglicherweise etwas gesehen haben könnte. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

Neue Bahnstation in Lübeck-Moisling - Förderbescheid wird übergeben

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) überreicht heute einen Förderbescheid in Höhe von knapp 10 Millionen Euro an Lübecks Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Das Geld soll in den Bau einer neuen Bahnstation in Lübeck-Moisling fließen. "Für rund 11.500 Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner heißt es, dass sie in rund 40 Minuten nach Hamburg oder direkt an den Strand in Travemünde fahren können - ohne Umstieg", erklärt Ina Michael vom Nahverkehrsverbund Nah.SH. Dies sei in Zukunft im Halbstundentakt von morgens früh bis spät in die Nacht möglich. Die neue Bahnstation soll im Dezember in Betrieb gehen. | NDR Schleswig-Holstein 04.05.2023 08:30 Uhr

