Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Polizei ermittelt gegen Freunde von tödlich verunglücktem Motorradfahrer

Ein 29-jähriger Mann ist am Montag bei einem Motorradunfall in der Georg-Ohm-Straße in Lübeck tödlich verunglückt. Obwohl er keinen Führerschein besaß, lieh er sich das Motorrad von einem Freund, um in der Straße eine Runde zu drehen. Bei seiner kurzen Spritztour wurde der 29-Jährige dann von einem anderen Bekannten übersehen, der gerade sein Auto wendete. Der Motorradfahrer trug keinen Helm, stürzte und verletzte sich so schwer, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb. Ein Seelsorger kümmerte sich um die Freunde. Die Polizei ermittelt nun gegen den Autofahrer wegen fahrlässiger Tötung - auch gegen den Motorradbesitzer läuft ein Verfahren. Schließlich hatte er seinem Freund das Motorrad geliehen, obwohl dieser keinen Führerschein besaß. Das kann laut Polizei eine Straftat darstellen. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 08:30 Uhr

Fahrkartenautomat in Aumühle gesprengt - Polizei sucht Zeugen

In Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einen Fahrkartenautomaten aufgebrochen und mehrere Tausend Euro gestohlen. Das hat die Bundespolizei jetzt mitgeteilt. Ein weiterer Automat wurde von den Dieben beschädigt. Experten der Bundespolizei haben vor Ort Spuren gesichert. Nun hoffen die Ermittler, dass sich Zeugen melden, die etwas Auffälliges beobachtet haben. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 08:30 Uhr

Kreis Herzogtum-Lauenburg: K8 und K15 zeitweise gesperrt

Auto- und Lkw-Fahrer im Lauenburgischen müssen in den kommenden Tagen mit Behinderungen rechnen. Auf den Strecken zwischen Talkau und Groß Schretstaken sowie Talkau und Tramm werden Risse in den Radwegen saniert. Deshalb müssen auch die Kreisstraßen K8 und K15 zeitweise halbseitig gesperrt werden. Eine Baustellenampel regelt den Verkehr vor Ort. Mit größeren Staus rechnet der Kreis Herzogtum Lauenburg nicht. Die Arbeiten an den Radwegen sollen Ende Juni abgeschlossen sein. | NDR Schleswig-Holstein 03.05.2023 08:30 Uhr

