Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Programmplanung für 100 Jahre Stadt Geesthacht

Die Stadt Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) feiert im kommenden Jahr 100-jähriges Bestehen. Stadt-Status hat Geesthacht nämlich erst seit 1924. Das soll im kommenden Jahr mit vielen Veranstaltungen gefeiert werden. Gesucht werden deshalb Ideen für das Programm und Leute, die sie umsetzen möchten. Bis Ende Mai können sich Interessierte an das Organisationsteam der Stadt wenden. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Helfer für Special Olympics World Games gesucht

Die Stadt Lübeck sucht freiwillige Helferinnen und Helfer für die Special Olympics World Games. Diese werden im Juni 2023 in Berlin ausgetragen. Bevor es für die 7.000 Sportler zu den Wettkämpfen geht, werden sie in ganz Deutschland Gastkommunen, sogenannte Host Towns, besuchen. Vom 12. bis zum 15. Juni wird die Hansestadt Gastgeber für eine 70-köpfige schwedische Delegation sein. Freiwillige sollen sie begleiten, Essen ausgeben, Fahr- und Ordnerdienste oder Übersetzungen übernehmen. Die Special Olympics World Games sind die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und Mehrfachbehinderung. Wer helfen möchte, soll sich bei der Stadt Lübeck im Bereich Schule und Sport melden. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 08:30 Uhr

Mai-Kundgebungen verliefen friedlich

Zum Tag der Arbeit haben sich in Schleswig-Holstein nach Gewerkschaftsangaben fast 6.000 Menschen zu verschiedenen Kundgebungen und Demonstrationen versammelt. Alle Kundgebungen verliefen laut Polizei friedlich. Die Rednerinnen und Redner, darunter in Lübeck die Vorsitzende des DGB Nord, Laura Pooth, forderten vor allem faire Löhne. Schleswig-Holstein habe besonderen Nachholbedarf, denn die Löhne liegen hier laut der Gewerkschaft 12 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt. Außerdem forderten die Rednerinnen und Redner, öffentliche Aufträge nur an Unternehmen zu vergeben, die nach Tarif bezahlen. Noch immer sei das in Schleswig-Holstein nicht gesetzlich verankert. | NDR Schleswig-Holstein 02.05.2023 06:00 Uhr

