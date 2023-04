Stand: 28.04.2023 09:36 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck bekommt besseren Bahn-Lärmschutz

Die Deutsche Bahn teilte mit, dass sie in Lübeck auf knapp vier Kilometern Schallschutzwände aufstellen will. Der Kostenpunkt: fast 20 Millionen Euro, getragen vom Bund. Die Schutzwände werden im Stadtteil Moisling aufgestellt. Dadurch soll es für die Anwohnerinnen und Anwohner in 1.300 Haushalten sieben Dezibel leiser werden. Aufgebaut werden sollen die neuen Lärmschutzwände, bevor die Züge Richtung Dänemark ab Ende 2029 rollen, erklärte die Bahn. NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

Geesthacht: Knapp zehn Millionen Euro Minus im Haushalt

Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) macht in diesem Jahr voraussichtlich knapp zehn Millionen Euro Minus. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Rund 85 Millionen Euro will die Stadt einnehmen, demgegenüber stehen Ausgaben von 95 Millionen Euro. Unter anderem wird die Bertha-von-Suttner-Schule für rund eine Million Euro erweitert. Für den Neubau einer Wohnungslosenunterkunft im Bandrieter Weg gibt die Stadt rund 600.000 Euro aus. Außerdem fließen 750.000 Euro in die Sanierung und den Erweiterungsbau des Kindergartens Heuweg. Das Innenministerium hat die Haushaltssatzung und den Nachtragshaushalt nach Angaben der Stadt genehmigt. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck tritt gegen gegen Weiche Flensburg an

Der VfB Lübeck will heute weitere wichtige Punkte für den Aufstieg sammeln. Der Regionalligist spielt am Abend um 19.30 Uhr auf der Lohmühle gegen Weiche Flensburg. Das Team kann den Aufstieg in die 3. Liga allerdings frühestens am nächsten Spieltag in einer Woche gegen Drochtersen perfekt machen. | NDR Schleswig-Holstein 28.04.2023 08:30 Uhr

Programmvorstellung des SHMF

Beim diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festival (SHMF) vom 1. Juli bis zum 27. August gibt es wieder fünf Musikfeste auf dem Land, darunter auf Gut Hasselburg im Kreis Ostholstein und am Schloss Wotersen im Kreis Herzogtum Lauenburg. Dort finden auch Kindermusikfeste statt. Neu in diesem Jahr ist eine Radtour des ADFC, erklärt Projektleiterin Hannah Bregler. Tickets gibt es auf der Seite des SHMF zu kaufen. | NDR Schleswig-Holstein 27.04.2023 16:30 Uhr

