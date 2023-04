Stand: 21.04.2023 10:29 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübecker Flüchtlingsforum kritisiert Abschiebung zweier kurdischer Familien

Nach der Abschiebung zweier kurdischer Familien aus Lübeck fordert das Lübecker Flüchtlingsforum deren Rückreise. Nach Angaben des Forums stellten die Familien bereits vor einem halben Jahr einen Asylantrag. Dieser wurde im Rahmen eines Dublin-Verfahrens abgelehnt und die Abschiebung nach Kroatien angeordnet. Bei der Festnahme am Mittwoch soll ein Familienvater vom Balkon des dreistöckigen Gebäudes gesprungen sein und sich dabei schwer verletzt haben. Während er in eine Lübecker Klinik kam, sollen seine Ehefrau und die fünf Kinder festgenommen, zum Flughafen gebracht und abgeschoben worden sein, so das Forum weiter. Auch im Falle der zweiten Familie sollen die Ehefrau und die vier Kinder in Abwesenheit des Vaters festgenommen und umgehend nach Kroatien abgeschoben worden sein. Da bei beiden Familien noch Klagen gegen die Asyl-Ablehnung laufen, habe der zuständige Anwalt einen Eilantrag gegen die Abschiebung gestellt. Die Betroffenen seien kurdischer Herkunft, besäßen jedoch die türkische Staatsangehörigkeit, sagt das Forum. Ihnen drohe aufgrund ihrer Herkunft und politischen Haltung als Oppositionelle Haft und Folter. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

Sperrungen auf A1 und A25

Wer am Wochenende von Hamburg nach Lübeck fahren will, sollte mehr Zeit einplanen. Denn die A1 wird im Südosten Hamburgs voll gesperrt - und das auf 7,5 Kilometern, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Sperrung wird am Freitagabend um 19 Uhr eingerichtet und am Montagmorgen um 5 Uhr wieder aufgehoben. Auch die A25 Richtung Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) vom Dreieck Hamburg-Südost bis zur Anschlussstelle Allermöhe wird dicht gemacht. Grund sind in beiden Fällen Sanierungsarbeiten. Der Verkehr wird über die B75 umgeleitet. Und von Montagmorgen an gibt es dann wegen des Brückenneubaus zwischen Ratekau und Seeretz (Kreis Ostholstein) eine Teilsperrung der A1 in Fahrtrichtung Süden, also nach Lübeck. Die Arbeiten werden länger dauern. Richtung Norden sind aber zwei Fahrstreifen frei. | NDR Schleswig-Holstein 21.04.2023 08:30 Uhr

