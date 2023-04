Stand: 17.04.2023 09:13 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Panne bei Benachrichtigungen zur Kommunalwahl

Nach der Panne bei den Wahlbenachrichtigungen in Lübeck soll am Montag geklärt werden, ob der Fehler korrigiert wird. Die Benachrichtigungen könnten dann noch einmal verschickt werden. Die Stadt Lübeck hatte nach eigenen Angaben bei gut der Hälfte aller Anschreiben statt der Adresse des Wahllokals, noch mal die Anschrift des jeweiligen Wahlberechtigten gedruckt. Der Name des Wahllokals stimmt, die Adresse nicht. "Das ist mehr als ärgerlich," sagte Gemeindewahlleiter und Bürgermeister Jan Lindenau (SPD). Ob die fehlerhaften Wahlbenachrichtigungen korrigiert und noch mal verschickt werden, solle geklärt werden. Auswirkungen auf die Wahl haben die falschen Wahllokaladressen laut Lindenau nicht, denn Wahlbenachrichtigungen sind gesetzlich nicht vorgeschrieben. Auf der Homepage der Stadt gäbe es außerdem einen sogenannten Wahlraumfinder, in dem die korrekten Adressen stehen. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

Bauarbeiten auf A1 zwischen Odlenburg Mitte und Jahnshof

Von Montag an gibt es Bauarbeiten auf der A1 zwischen Oldenburg Mitte und Jahnshof (beide Kreis Ostholstein) in Richtung Fehmarn. Nach Angaben der Autobahn GmbH wird die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten beginnen mit der Einrichtung der Baustelle, der Verkehr wird dabei jeweils mit einer Spur am Baustellenbereich entlang geführt. Vom 26. April an wird der Verkehr dann auf die Fahrbahn der Gegenrichtung, also Richtung Lübeck gelegt. Für jede Fahrtrichtung steht weiterhin ein Fahrstreifen zur Verfügung. Für die Maßnahme muss auch die Ausfahrt Oldenburg-Nord Richtung Fehmarn gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 08:30 Uhr

Regionalliga Nord: VfB Lübeck verliert gegen FC Teutonia Ottensen

Der VfB Lübeck hat am Wochenende das Spitzenspiel gegen den FC Teutonia Ottensen verloren. Die Partie auf der Lohmühle vor gut 3.500 Zuschauern endete 2:3. Lübeck führt weiterhin die Tabelle in der Regionalliga Nord an. Das nächste Spiel steht am Freitag an - auswärts gegen Rehden. Verloren haben am Wochenende auch die Handballer vom VfL Lübeck-Schwartau. Die 2. Liga-Partie auswärts gegen Coburg endete 24:26 aus Lübecker Sicht. | NDR Schleswig-Holstein 17.04.2023 13:00 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region

