Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

14.04.2023

Ehefrau getötet: Prozess beginnt

Vor dem Landgericht in Lübeck muss sich von heute an ein 45-jähriger Mann verantworten, weil er seine Ehefrau getötet haben soll. Ihm wird laut Anklage vorgeworfen, im Oktober 2022 in seinem Asia-Imbiss in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) auf die damals 37-Jährige eingeschlagen zu haben. Die Frau starb später an ihren schweren Verletzungen. Laut Obduktion war die Frau verblutet und erstickt. Ein Urteil wird im Juni erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 14.04.2023 08:30 Uhr

Sperrung und Verletzte nach Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg

Bei einem Unfall nahe Koberg im Kreis Herzogtum Lauenburg sind Donnerstagmittag zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei prallten zwei Wagen zusammen. Einer der beiden überschlug sich und landete im Straßengraben. Die zwei Insassen mussten mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Die Strecke zwischen Poggensee und Nusse musste über die Mittagszeit für die Bergungsarbeiten gesperrt werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

