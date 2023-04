Stand: 13.04.2023 09:29 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Nationalpark Ostsee: Umweltministerium stellt Pläne vor

Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) hat Mittwochabend in Heiligenhafen die Pläne zum neuen Nationalpark Ostsee vorgestellt. Rund 150 Menschen waren bei der Diskussionsveranstaltung, stellten Fragen aber äußerten auch Sorgen. Goldschmidt betonte bei der Veranstaltung in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein), dass viele Sorgen unbegründet seien. Schutzzonen werde es aber geben, sagte er: "Ja, Nationalparke bedeuten auch mehr Naturschutz. Und deswegen wird es auch so etwas wie Kernzonen in einem Nationalpark geben, wenn wir ihn denn einrichten. Und da werden bestimmte Nutzungen, zum Beispiel Auskiesungen und die Fischerei eingeschränkt werden." Wie diese Schutzzonen aussehen könnten, soll in den kommenden Monaten gesprochen werden. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 8:30 Uhr

Fehmarnbeltquerung: 2029 soll der Oststeetunnel fertig sein

In einer Kommunalkonferenz in Großenbrode (Kreis Ostholstein) ist am Mittwoch die Planung des Ostseetunnels auf deutscher Seite diskutiert worden. Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) zeigte sich zuversichtlich, dass der kombinierte Straßen- und Eisenbahntunnel bis 2029 fertig wird - dann, wenn auch der lange Ostseetunnel nach Dänemark eröffnet werden soll. Der Sund-Tunnel wird gebraucht, weil die Brücke den erwarteten Verkehr ab 2029 voraussichtlich nicht bewältigen kann. | NDR Schleswig-Holstein 13.04.2023 8:30 Uhr

Geldtransporter in Lübeck überfallen

Am späten Mittwochvormittag hat es einen bewaffneten Raubüberfall in Lübeck gegeben. Nach Angaben der Polizei wurde der Angestellte einer Geldtransporterfirma vor einer Großbäckerei im Gewerbegebiet im Hutmacherring überfallen. Laut Polizei bedrohten drei bewaffnete Männer den Mann, nahmen ihm seine Schusswaffe weg und das Bargeld. Es geht nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein um eine sechsstellige Summe. Mittlerweile fahnden Ermittler in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern nach den Unbekannten. Dafür sind auch Hubschrauber und Drohnen im Einsatz. Bis zum Abend waren die Täter laut Polizei nicht gefasst. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 17:00 Uhr

B76: Sperrung bis Oktober zwischen Middelburg und Haffkrug

Ab Mittwoch wird die B76 zwischen Haffkrug und Middelburg im Kreis Ostholstein voraussichtlich bis Oktober gesperrt. Grund dafür ist eine Erneuerung der Fahrbahn. Davon betroffen ist auch die A1-Anschlussstelle Eutin. Sie ist bis zum Ende der ersten Bauphase am 10. Mai nicht befahrbar. Die Umleitung führt zunächst ab Haffkrug über die K45 Bäderstraße/Pohnsdorfer Straße nach Neustadt, dann über die L309 bis Süsel zur B76-Anschlussstelle und umgekehrt. Die Maßnahme kostet rund sieben Millionen Euro. Bezahlt wird sie vom Bund. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2023 08:30 Uhr

