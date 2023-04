Stand: 11.04.2023 09:15 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Im Kreis Herzogtum Lauenburg hat es gestern einen schwerem Verkehrsunfall gegeben: Zwischen Stubben und Mühlenbrook verletzte sich ein Motorradfahrer schwer. Laut Leitstelle hatte der 57-Jährige übersehen, dass ein vor ihm fahrender Traktor mit Anhänger nach links abbiegen wollte. Beim Überholversuch fuhr der Motorradfahrer in das Gespann. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Kaum Einsätze über Ostern

Für Polizei und Rettungskräfte in Lübeck und Ostholstein sind die Osterfeiertage ruhig und friedlich verlaufen. Die Polizei meldet von Karfreitag bis zum Ostermontag keine größeren Einsätze, Unfälle oder Brände. Auch größere Verkehrsbehinderungen blieben aus. Staus wurden über das Osterwochenende nur im Bereich der Autobahnbaustelle bei Reinfeld (Kreis Stormarn) gemeldet. Die Lübecker Bucht war gut besucht, besonders volle Straßen gab es jedoch nicht. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2023 08:30 Uhr

Fußball: Landespokal-Finalisten stehen fest

Der VfB Lübeck ist am Sonnabend durch ein 4:0 beim Husumer SV ins Landespokal-Finale eingezogen. Gestern wurde nun der zweite Finalist ermittelt. Weiche Flensburg besiegte den TSV Büsum mit 4:1. Das Endspiel um den Einzug in den DFB Pokal bestreitet nun also der VfB Lübeck gegen Weiche Flensburg. Wann das Spiel stattfindet, ist noch offen.

