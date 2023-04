Stand: 05.04.2023 10:59 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Polizei warnt erneut vor Schockanrufen

Die Polizei in Lübeck und in Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) warnt erneut vor sogenannten Schockanrufen. Dabei geben die Anrufenden vor, Polizeibeamte zu sein. Sie berichten von einem tödlichen Unfall, den ein Familienangehöriger der Angerufenen verursacht haben soll. Um nicht ins Gefängnis zu müssen, sollen die Angerufenen dann eine hohe Geldsumme zahlen. Laut Polizei sollen die Täterinnen und Täter am Dienstag in mindestens einem Fall Geld erbeutet haben. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 11:00 Uhr

Tourismusbranche in Ostholstein zufrieden mit Buchungslage über Ostern

Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Region und schafft Arbeitsplätze. Deshalb schauen viele Menschen gespannt auf den Anlauf der Oster-Saison. Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein sind viele Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen zufrieden. Die Auslastung in Heiligenhafen und auf Fehmarn (beide Kreis Ostholstein) liegt noch etwas unter dem Rekordjahr 2022. In der Lübecker Bucht ist die Buchungslange trotz Inflation etwa so wie vor einem Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Wohnungslosigkeit nimmt in SH zu - Lübeck gilt als Brennpunkt

Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein ohne eigene Wohnung ist gestiegen. Einer der Brennpunkte ist laut Diakonie die Stadt Lübeck - genauso wie Kiel, Flensburg und Neumünster. 2022 nahmen landesweit mehr als 8.800 Menschen die Angebote der diakonischen Wohnungslosenhilfe in Anspruch. Das sind rund 1.000 mehr als im Vorjahr. Hauptursache für die Entwicklung seien die rasant gestiegenen Lebenshaltungskosten, so die Diakonie. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Universität Kiel testet KI im Bahnverkehr

Auf der alten Bahnstrecke zwischen Malente (Kreis Ostholstein) und Lütjenburg (Kreis Plön) testet die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wie künstliche Intelligenz in der Bahntechnik eingesetzt werden könnte. Ziel ist nach Uni-Angaben, die Systeme in Zukunft wartungsärmer, verlässlicher und langlebiger zu gestalten. Mit der Versuchsstrecke soll demnach ein wesentlicher Beitrag zur Verkehrswende geleistet werden. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2023 08:30 Uhr

Guide Michelin: Restaurants in Lübeck und Ostholstein behalten ihre Sterne

Die Gourmet-Restaurants in Ostholstein und Lübeck behalten ihre Spitzenbewertung. Wie der Restaurantführer Guide Michelin bekannt gab, behält das "Courtier" auf Schlossgut Weißenhaus (Kreis Ostholstein) seine zwei Sterne. Und mit einem Stern dürfen sich nach wie vor das "Wullenwever" in Lübeck, das "DiVa" in Scharbeutz und die "Orangerie" in Timmendorfer Strand (beide Kreis Ostholstein) schmücken.

