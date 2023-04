Stand: 04.04.2023 09:43 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Gemeinde Sierksdorf: Gespräche zur geplanten Hinterlandanbindung gehen weiter

Die Gemeinde Sierksdorf (Kreis Ostholstein) trifft sich mit Vertretern der Deutschen Bahn, um über den Lärmschutz zur geplanten Hinterlandanbindung für die feste Fehmarnbeltquerung zu sprechen. Die Bahn hatte im Dezember mitgeteilt, dass der ursprünglich vorgesehene Lärmschutz so nicht mehr umsetzbar sei. Die geplante Tieferlegung von Gleisen tief in die Erde funktioniere nicht wegen Grundwasserproblemen. Sierksdorfs Bürgermeister Udo Gosch besteht allerdings darauf, einen Lärmschutz zu bekommen, der über die gesetzlichen Vorgaben hinausgeht. Seine Hoffnung ist eine deutlich höhere Lärmschutzwand. "Das würde bedeuten, dass das im Grunde genommen einen ganzen Raum schützt. Also da, wo die große Wohnbebauung in Sierksdorf ist und der ganze Tourismusbereich würden von diesen Lärmschutzwänden positiv abgedeckt werden." Gosch geht davon aus, dass sich Bahn und Gemeinde Dienstagnachmittag auf eine Lösung einigen werden. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Feuerwehr-Großeinsatz in Escheburg

Großeinsatz der Feuerwehr bei Escheburg im Kreis Herzogtum Lauenburg: Dort ist in der Nacht zu Dienstag ein Schuppen ausgebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr-Leitstelle halfen 60 Einsatzkräfte, den Brand zu löschen. Das Feuer war in einem Wald ausgebrochen. Der Boden war dort durchgeweicht - deshalb gestalteten sich die Löscharbeiten den Informationen nach kompliziert. Die Feuerwehr musste einen Pendelverkehr einrichten, um Wasser an die Brandstelle zu bekommen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die Brandursache ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Firma Niederegger erweitert Produktionshallen

Die Firma Niederegger erweitert die Produktionshallen in Lübeck um weitere 2.000 Quadratmeter. Beim Richtfest kündigte Geschäftsführerin Antonie Strait zudem eine roboterbasierte Verpackungstechnologie an, die in die neue Logistikhalle eingebaut wird. Bereits 2016 hatte Niederegger den Standort in der Zeißstraße in Lübeck erweitert. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

Lübeck-Travemünde: Kaiseralle wird zur Einbahnstraße

Die Kaiserallee in Lübeck-Travemünde wird von Donnerstag an bis Oktober zur Einbahnstraße, das hat die Stadt mitgeteilt. Die Regelung gilt auf dem Abschnitt zwischen Backbord und dem Parkplatz Möwenstein in Fahrtrichtung Helldahl. Auch Radfahrer sind betroffen. Hintergrund ist, dass es auf der Kaiserallee in den vergangenen Jahren vor allem im Sommer immer Stau gegeben hat. Deshalb hatten auch Rettungskräfte Probleme zu ihrem Einsatzort zu kommen. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2023 08:30 Uhr

