Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübeck: Bäderbahn könnte bleiben

Die Bahnstrecke zwischen Lübeck und den Strandbädern an der Lübecker Bucht, die sogenannte Bäderbahn, ist eine für den Tourismus wichtige Zugverbindung. Doch wegen des Baus der Fehmarnbelt-Querung will die Bahn die Strecke aufgeben und verlegen. Doch laut Fahrgastverband Pro Bahn werden Touristen in Zukunft nicht auf die Route verzichten müssen. Pro Bahn sagt, die Bahn muss die Strecke bei einer geplanten Stilllegung ausschreiben. Wie der Verband mitteilte, haben bereits zwei Infrastrukturunternehmen angekündigt, sich auf eine entsprechende Ausschreibung zu bewerben. Daher ist Pro Bahn optimistisch, dass die Bäderbahn erhalten bleibt. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

A1: Mehrjährige Sanierung nach Ostern

Nach Ostern wird die A1 Richtung Fehmarn auf der Strecke zwischen Pansdorf und Sereetz in Ostholstein saniert. Die Sanierung ist bis zum Jahr 2026 geplant, so die Autobahn GmbH. Es gibt dann nur drei statt vier Spuren in beide Richtungen. Laut ADAC brauchen Autofahrer auf der Strecke auch in diesem Jahr starke Nerven. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

Phönix Lübeck verliert gegen BSW Kickers Emden

Der 1. FC Phönix Lübeck hat im Heimspiel der Regionalliga Nord gegen Schlusslicht BSW Kickers Emden eine Niederlage einstecken müssen. Das Spiel am Sonntag endete 1:2. Mannschaftskapitän Harris Hyseni sagte: "Wir gingen noch 1:0 in Führung, das hätten wir mindestens über die Zeit bringen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt, zwei dumme Gegentore bekommen." | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2023 08:30 Uhr

