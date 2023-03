Stand: 16.03.2023 10:24 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lärmschutz zwischen Puttgarden und Hamburg wieder offen

Für einen übergesetzlichen Lärmschutz zwischen Puttgarden und Hamburg hatte der Bundestag 2020 insgesamt 232 Millionen Euro freigegeben, doch nun sieht es so aus, als sei dieser verbesserte Lärmschutz aus technischen Gründen wieder in Frage gestellt. Laut Haushalts-Expertin Bettina Hagedorn (SPD) plant die Bahn jetzt im Bereich Sierksdorf (Kreis Ostholstein) nur noch einen normalen Lärmschutz und will statt einer acht Meter in die Tiefe gelegte sogar eine um drei Meter angehobene Trasse bauen. Die Bahn argumentiere mit Grundwasserproblemen und Kosten, so Hagedorn. Sie befürchtet, dass sich der Lärm so ungebremst über die ganze Strandregion ausbreiten könnte. Dies sei nicht im Sinne des übergesetzlichen Lärmschutzes, der der Gemeinde versprochen worden sei, kritisiert die Bundestagsabgeordnete. Da es zudem um die tiefergelegte Trasse in Bad Schwartau und den geplanten Fehmarnsundtunnel weitere offene Fragen gebe, werde die Bahn darauf in Kürze bei einem extra anberaumten Termin antworten müssen, kündigte Hagedorn an. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

Lübecks Bevölkerung und Wirtschaft wächst weiter

Laut einem Ergebnis des Statistischen Jahrbuchs 2019 bis 2022, das nun veröffentlicht wurde, wächst Lübecks Wirtschaft und seine Bevölkerung. Demnach verzeichnet die Hansestadt mehr als 222.000 Personen, so viele Bürgerinnen und Bürger wie seit 43 Jahren nicht mehr. Dies liege unter anderem an einer starken Zuwanderung. Diese kompensiere die niedrigste Geburtenzahl seit Aufzeichnungsbeginn 1952 und die meisten Sterbefälle seit 1984. Lübeck ist laut Bericht auch ein attraktiver Arbeitsmarkt: Die Arbeitslosenquote befinde sich Stand 2022 mit 7,6 Prozent auf einem niedrigeren Niveau als in den beiden Vorjahren. | NDR Schleswig-Holstein 16.03.2023 08:30 Uhr

