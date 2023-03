Stand: 15.03.2023 09:45 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Bundestag berät über Anbindung der Fehmarnbeltquerung

Die Hinterlandanbindung der festen Fehmarnbeltquerung ist heute Thema im Haushaltsausschuss des Bundestages in Berlin. Konkret geht es um Probleme beim geplanten zusätzlichen Lärmschutz unter anderem im Bereich Sierksdorf (Kreis Ostholstein). Dort sollte die Bahntrasse extra 10,5 Meter tief verlegt werden, um den Lärmpegel zu senken. Die Bahn hält das inzwischen allerdings nicht mehr für möglich, weil bei Proben zu viel Grundwasser gefunden worden sei. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn berichtet, das Unternehmen wolle die Trasse jetzt höher bauen und dabei den Lärmschutz einhalten. Der Haushaltsausschuss im Bundestag muss den Plänen allerdings vorher zustimmen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Lübeck: Baustelle auf der Travemünder Allee

Von heute an bis voraussichtlich Mitte Oktober wird in Lübeck die Travemünder Allee zwischen Volksfestplatz und Israelsdorf saniert. Auch die Fuß- und Radwege sowie die Schutzplanken werden erneuert. Für die Arbeiten muss jeweils eine Fahrbahnseite der Travemünder Allee voll gesperrt werden, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mit. Auto- und Lkw-Fahrende werden umgeleitet. Wenn alles glatt läuft, dann rollt der Verkehr von Oktober an wieder vierspurig auf der Travemünder Allee. Auch die Fußgängertunnel bleiben erhalten. Insgesamt kostet die Sanierung rund zehn Millionen Euro, die der Bund übernimmt. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

Jugendberufsagentur Ostholstein geht an den Start

In Ostholstein geht heute die sogenannte Jugendberufsagentur an den Start. Über ein Online-Portal können Jugendliche nach einem Job für sich suchen und so möglicherweise Lücken im Ausbildungsmarkt schließen, hofft Karsten Marzian vom Jobcenter Ostholstein. Das Angebot soll besonders niedrigschwellig sein. "Unser Slogan ist 'Kein Jugendlicher darf verloren gehen'", sagt Marzian. Gerade in Bezug auf den Arbeits- und Fachkräftemangel sei es wichtig, Jugendliche zu erreichen und zu motivieren. Das Portal jba-ostholstein.de soll heute freigeschaltet werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2023 08:30 Uhr

