Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Im Zuge der Fehmarnbeltquerung sollte die Bäderbahn in der Lübecker Bucht stillgelegt werden. Nun soll das Land die Bahn beauftragt haben zu prüfen, was deren Erhalt trotz neuer Schienenanbindung zur Fehmarnbeltquerung bedeuten würde. Die Bürgermeisterin von Scharbeutz (Kreis Ostholstein), Bettina Schäfer (parteilos) und die Gemeinde Ratekau (Kreis Ostholstein) wurden darüber nicht informiert. Schäfer sagte: "Für uns als Gemeinde Scharbeutz wäre das tatsächlich ein massiver Eingriff, wenn beide Bahnstrecken durch die Küstenorte Scharbeutz und Haffkrug verlaufen". Laut Schäfer gibt es aktuell einen Bieter für die Schiene der Bäderbahn. Wer der Bieter ist und was dieser dort plant, ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

In Lübeck wird von Montag die Eric-Warburg-Brücke gewartet. Die Arbeiten sollen bis Freitag andauern, dies teilte die Stadt mit. Es kann während der Wartung zu einigen Öffnungen der Brücke kommen, diese seien jedoch nur kurzzeitig, weshalb keine Umleitungen geplant seien, so die Stadt weiter. Ziel der Maßnahmen ist es, die Mobilität der Brücke zu gewährleisten. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

Etwa 100 Fußballfans des FC Hansa Rostock haben am Sonntag eine Tankstelle in Büchen, im Kreis Herzogtum Lauenburg geplündert. Nach Angaben der Polizei mussten 150 Beamte eingreifen, um die Lage nach drei Stunden wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Fußballfans waren aus Hannover in Büchen per Bahn angekommen und hatten in Büchen ihren Anschlusszug verpasst. | NDR Schleswig-Holstein 13.03.2023 08:30 Uhr

