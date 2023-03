Stand: 10.03.2023 09:16 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Tatverdächtiger von Aumühle vor Haftrichter

Nach einem Tötungsdelikt in Aumühle (Kreis Herzogtum Lauenburg) soll der Tatverdächtige heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Dabei handelt es sich laut Polizei um einen 53-jährigen Mann - dem Ehemann der Getöteten. Er hatte gestern Mittag selbst die Polizei angerufen. Als die Beamten in der Wohnung in der Großen Straße in Aumühle eintrafen, entdeckten sie die leblose Frau. Sie gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die genaueren Umstände sind allerdings noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

Menschen in Breitenfelde gegen Lkw-Verkehr

In Breitenfelde, (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat sich nach mehreren Lkw-Unfällen eine neue Bürgerinitiative gegründet. Ihr Ziel: Eine Verkehrsberuhigung für den Schwerlastverkehr. Nach Angaben der Bürgerinitiative müssen immer wieder Laster auf den Gehweg ausweichen, wenn sie sich begegnen. Die Gefährdung für Kinder auf dem Weg zur Kita sei unverantwortlich. Holger Harenberg von der Bürgerinitiative fordert deshalb: "Dass der Lkw-Verkehr nicht mehr durch die Dorfstraße, also die L200 fährt, sondern in Hornbek Richtung Breitenfelde nicht abfahren darf, sondern in Talkau, die nächste Autobahnabfahrt abfahren soll, über die Bundesstraße 207 dann letztendlich wieder durch Breitenfelde durch, aber dort gibt es keinen Kindergarten." Nächste Woche Freitag soll eine Demo in Breitenfelde stattfinden, von 14 bis 17 Uhr. Geplant ist ein Protestmarsch vom Pastorat in Breitenfelde bis zum Parkplatz am Friedhof. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

Ungewöhnlicher Einsatz in Geesthacht

Damit haben die Einsatzkräfte nicht gerechnet: In Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg), ist die Polizei laut Leitstelle am Abend gerufen worden, weil im Worther Weg ein Auto brennen sollte. Es stellte sich aber heraus, dass nur Qualm aus dem Motorraum kam - und zwar weil sich ein Huhn dort hinein verirrt hatte. Als der Motor lief, wurde es wohl zu warm, Rauch stieg auf. Das Huhn überlebte nicht. | NDR Schleswig-Holstein 10.03.2023 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

