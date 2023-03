Stand: 09.03.2023 10:26 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Lübecker Hersteller Dräger hofft auf Wachstum im neuen Jahr

Der Lübecker Medizin- und Sicherheitstechnikhersteller Dräger hofft, in diesem Jahr wieder zu wachsen. Nachdem die Corona-Pandemie Dräger zunächst noch gute Geschäfte beschert hatte, sorgte die Pandemie im vergangenen Jahr für Probleme beim Umsatz. So machte das Unternehmen 11,5 Prozent weniger Umsatz als im Vorjahr und verzeichnete einen Verlust von Steuern und Zinsen von rund 88 Millionen Euro. Grund sind laut Dräger vor allem die gestörten Lieferketten. In diesem Jahr rechnet die Firma mit einem Umsatzanstieg von sieben bis elf Prozent. Dies allerdings nur wenn die die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

Schleswig-Holstein unterstützt Arbeiter im dänischen Ausland

Aktuell arbeiten rund 12.000 Menschen in Dänemark, die aber in Deutschland wohnen. Durch den Bau der festen Fehmarnbeltquerung dürfte diese Zahl in Zukunft noch ansteigen. Bei Fragen zu Steuer und Sozialleitungen unterstützt dabei die grenzübergreifende Pendlerberatung im dänischen Padborg. Schleswig-Holstein unterstützt das Zentrum mit 150.000 Euro. Den entsprechenden Förderbescheid hat Europaminister Werner Schwarz (CDU) in Dänemark überreicht. Ziel ist, die Beratung auf ganz Schleswig-Holstein auszuweiten, da diese sich bisher auf den Flensburger Raum konzentriert. Das Know-How von dort werde auch in der Fehmarnbeltregion gebraucht, so Minister Schwarz. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

Lübecker Landgericht zieht zurück an alten Standort

Das Lübecker Landgericht zieht zurück zu seinem alten, aber sanierten und modernisierten Standort am Burgfeld. Der Umzug beginnt am Freitag. Dieser bedeutet allerdings Einschränkungen beim Dienstbetrieb, teilte das Landgericht mit. Die Einschränken gelten ab Freitagmittag bis zum kommenden Mittwoch. Telefonisch ist das Landgericht allerdings erreichbar. Ab kommenden Donnerstag soll der Betrieb im wieder normal laufen. | NDR Schleswig-Holstein 09.03.2023 08:30 Uhr

