Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Lübeck

Angestellte des öffentlichen Dienstes bestreiken am Mittwoch unter anderem Kitas in der Hansestadt. Der Streik ist bewusst auf den internationalen Frauentag datiert, weil Frauen im Öffentlichen Dienst immer noch weniger verdienen würden als Männer und das müsse sich ändern, betont Andreas Wübben, Geschäftsführer von ver.di-Lübeck und Süd-Ostholstein. Geplant sei außerdem ein Fahrradkorso durch die Stadt sowie eine Demonstration bis 13 Uhr am Gewerkschaftshaus. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

Polizist in Heiligenhafen von Mann verletzt

Ein 36 Jahre alter Polizist ist auf einem Parkplatz in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) von einem randalierenden Mann verletzt worden. Der Polizist sei in ein Krankenhaus gebracht worden und bis auf weiteres nicht dienstfähig, so ein Polizeisprecher. Der 38 Jahre alte Angreifer habe auf dem Parkplatz herumgeschrien und Autos beschädigt. Die Ermittlungen ergaben, dass der Randalierer aus einer Klinik in Heiligenhafen kommt und dort bereits als vermisst gemeldet worden war. Nach Angaben der Polizei wird gegen ihn unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

Deutscher Lesepreis für Stadtteilschule Travemünde

Die Stadtschule Travemünde ist mit dem Deutschen Lesepreis ausgezeichnet worden. Die Schule holte den ersten Platz in der Kategorie "Herausragende Leseförderung mit digitalen Medien". Dabei stellt ein Video-Avatar am Bücherschrank die Bücher vor und bewertet diese. Überreicht wurde der Preis von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Sie ist die Schirmfrau des Preises. Der Deutsche Lesepreis prämiert Einzelpersonen und Institutionen, die sich dafür engagieren, dass Kinder und Jugendliche mehr lesen. | NDR Schleswig-Holstein 08.03.2023 08:30 Uhr

