Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Verkehrsunfall mit überschlagendem Auto in Lübeck

In Lübeck ist es auf der A1 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei der vier Insassen leicht verletzt wurden. Dabei habe sich das Auto am frühen Sonntagmorgen überschlagen. Wie die Polizei mitteilte, besteht der Verdacht, dass die Fahrerin des Wagens zuvor Alkohol getrunken habe. Alle vier Personen kamen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

"Wertekompass" bekommt den Lübecker Preis für Demokratie und Bürgerengagement

Am Wochenende wurde der Lübecker Preis für Demokratie und Bürgerengagement verliehen. Ausgezeichnet wurde Mathias Hollaender für sein Projekt "Wertekompass". Im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein sagte der Gewinner aus Lübeck, mit seinem Projekt rücke er Menschen in den Fokus, die sich in ihrer Nachbarschaft für ein besseres, soziales Miteinander und die Umwelt einsetzen. Außerdem gibt es noch einen weiteren Gewinner, die "Silbersack Hood" aus Hamburg. Die Preise wurden im Audienzsaal des Lübecker Rathauses von Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) überreicht, die Schirmherrschaft hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Einschränkungen an der B75

An der B75 bei Lübeck-Kücknitz wird eine Entwässerungsrinne repariert. Daher wird der rechte Fahrstreifen Richtung Travemünde bis einschließlich Mittwoch von 8 bis 16 Uhr gesperrt. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein ist auch die Bushaltestelle "Kücknitzer Scheide" in dieser Zeit nicht befahren. Die Gegenrichtung ist von den Baumaßnahmen nicht betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 08:30 Uhr

Sperrung und Umleitung auf A1 bei Reinfeld

Die Anschlussstelle Reinfeld (Kreis Stormarn) ist von der Stadt aus nur über eine Brücke zu erreichen. Wegen massiver Materialschäden soll sie nun abgerissen werden. Für die Vorbereitung der Baustelle wird die Brücke laut Autobahn GmbH ab heute um 9 Uhr gesperrt. Autofahrer, die auf der A1 aus Richtung Süden kommen und in Reinfeld abfahren möchten, müssen bis zur Fertigstellung der neuen Brücke im Sommer erstmal bis zum Autobahnkreuz Lübeck weiterfahren. Von dort wird der Verkehr dann zurück zur Anschlussstelle in Reinfeld über die nicht gesperrte Gegenfahrbahn geleitet. Einen Umweg müssen auch Autofahrer in Kauf nehmen, die aus Reinfeld kommen und auf die A1 Richtung Norden auffahren möchten: Sie werden über die B75 bis zur Auffahrt Lübeck-Moisling umgeleitet. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2023 06:00 Uhr

