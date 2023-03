Stand: 02.03.2023 09:09 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Freie Stellen und Ausbildungsplätze

Viele Betriebe suchen dringend Fachkräfte und Personal. Das gilt laut Arbeitsagentur Lübeck nahezu für alle Branchen. Aktuell werden in Lübeck und Ostholstein für knapp 5.000 offene Stellen Mitarbeitende gesucht. Das sind gut neun Prozent mehr als noch im Januar, teilte die Agentur für Arbeit mit. Auch knapp 3.000 freie Ausbildungsstellen gibt es zur Zeit in Lübeck und Ostholstein. Vom 13. März an bietet die Arbeitsagentur eine "Woche der Ausbildung" an, um Schulabgänger auf das Arbeitsleben vorzubereiten. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

Neue Flugverbindung Lübeck - Gran Canaria im Herbst

Vom Flughafen Lübeck hebt im Herbst eine weitere Charterfluglinie ab. Die Gesellschaft Smartwings aus Tschechien fliegt von Ende September bis Ende Oktober nach Gran Canaria (Spanien), teilte eine Flughafensprecherin mit. Bisher nutzen die beiden Fluggesellschaften Lübeck Air und Sundair regelmäßig den Flughafen in Lübeck-Blankensee. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:30 Uhr

VfB Lübeck plant mit Aufstieg in die dritte Liga

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat nach eigenen Angaben einen Antrag beim Deutschen Fußball Bund (DFB) für die dritte Liga gestellt. Lübecks direkter Rivale, die zweite Mannschaft vom HSV, hat dagegen keine Unterlagen beim DFB abgegeben und will vorerst in der Regionalliga bleiben. Der VfB ist in der Liga Tabellenerster. Die zweite Mannschaft von Hannover 96, derzeit Dritter in der Tabelle, liegt im Moment 13 Punkte hinter dem VfB. Daher ist der Aufstieg der Lübecker sehr wahrscheinlich. | NDR Schleswig-Holstein 02.03.2023 08:00 Uhr

Regelbetrieb bei erixx Holstein ab Montag

Erixx Holstein kündigt für kommenden Montag Regelbetrieb für den Regionalverkehr zwischen Kiel und Lübeck an. Mit den momentan noch geltenden Einschränkungen im abendlichen Zugverkehr an Werktagen werde dann Schluss sein. Das Bahnunternehmen hatte den Betrieb der Linien im Dezember von der Deutschen Bahn übernommen. Von Anfang an kam es zu zahlreichen Zugausfällen, so dass erixx auf einen eingeschränkten Ersatzfahrplan umstellte. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 16:30 Uhr

