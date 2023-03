Stand: 01.03.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Kostenpflichtiges Parken in Timmendorfer Strand

Parken in Timmendorfer Strand im Kreis Ostholstein ist von Mittwoch an kostenpflichtig: Auf den fünf Großparkplätzen der Gemeinde stehen jetzt Parkscheinautomaten bereit. Damit fallen auf einen Schlag gut 3.000 kostenlose Stellflächen weg. Die Tagesgebühr liegt im Winter bei sechs Euro und im Sommer bei zwölf Euro pro Tag. Jede angefangene Stunde kostet im Winter zusätzlich ein Euro und im Sommer zusätzlich zwei Euro. Mit Einführung der Parkgebühren gibt die Gemeinde Timmendorfer Strand ein Alleinstellungsmerkmal an der Lübecker Bucht auf. Die umliegenden Gemeinden kassieren schon seit Jahren für das Parken auch auf Großparkplätzen. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

Städte-Klimamarathon 2023

Lübeck gegen Kiel und gegen Flensburg: Wer spart beim sogenannten Klimathon 2023 am meisten CO2 ein? Bei dem Wettbewerb können Teilnehmende mithilfe einer App verschiedene Challenges auswählen und absolvieren. Dabei geht es zum Beispiel um das Abtauen des eigenen Kühlschranks, die Nutzung von Carsharing-Anbietern oder das Installieren einer Photovoltaik-Anlage. Mitmachen können alle Kieler, Lübecker und Flensburger als Einzelperson oder als Team. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

Benefiz-Fußballspiel zugunsten der Erdbebenopfer

Rund 30.000 Euro Spendengelder sind Dienstagabend bei einem Benefiz-Fußballspiel in Lübeck zusammengekommen. Das Geld wird den Initiatoren zufolge über internationale Hilfsorganisationen den Erdbebenopfern in Syrien und der Türkei zugute kommen. Die Akteure der Spendeninitiative "37 Grad" traten bei der Lohmühle gegen ein Lübecker Allstars-Team an. Mehr als 1.900 Fußballfans kamen und sorgten mit anderen Spendern zusammen für diesen Erfolg. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

12. gobaler Klimastreik auch in Lübeck

Am Freitag soll der 12. globale Klimastreik stattfinden. Fridays for Future hatte dazu aufgerufen. In Lübeck beginnt die Demonstration um 11 Uhr auf dem Markt am Rathaus. Fridays for Future fordert die massive Beschleunigung der Energiewende, ein Ende aller klimaschädlichen Subventionen und neben dem deutschlandweiten Kohleausstieg 2030 auch den schnellstmöglichen Ausstieg aus Öl und Gas. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2023 08:30 Uhr

