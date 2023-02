Stand: 21.02.2023 10:04 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Rohde Verkehrsbetriebe müssen Rechenschaft über Busfahrten ablegen

Seit Anfang Januar sind die Rohde Verkehrsbetriebe für den Linienbusverkehr im nördlichen Ostholstein verantwortlich. Der Personalmangel führt allerdings zu Problemen, vor allem im Schulbusverkehr. Der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe musste am Montag in einer Sondersitzung des Verkehrsausschusses des Kreises Rede und Antwort stehen. Das Ergebnis: Rohde soll dem Kreis jetzt regelmäßig Rechenschaft zu den geleisteten Fahrten ablegen. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Lübecker Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern sucht die Lübecker Polizei jetzt nach Zeugen. Am vergangenen Mittwoch fuhr eine 35-Jährige einen mit Kindern und Jugendlichen vollbesetzten Transporter. Sie war laut Polizei auf der Schwartauer Allee in Richtung Bad Schwartau unterwegs. Ein schwarzes Fahrzeug auf der Nebenspur wechselte dann plötzlich auf ihren Fahrstreifen, die Lübeckerin musste eine Vollbremsung durchführen. Bei dieser verletzten sich zwei Kinder, Rettungskräfte mussten diese anschließend behandeln. Wer etwas zu dem Fall beobachtet hat, soll sich bei der Lübecker Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Gottesdienst für die Menschen in der Ukraine

Knapp ein Jahr nach Beginn der russischen Einmarsches in die Ukraine liegt der Fokus des Ökumenischen Gottesdienstes am Aschermittwoch auf dem Leid der Menschen dort. Der Gottesdienst beginnt am Mittwoch um 19 Uhr in der Evangelisch-reformierten Kirche in der Königstraße. | NDR Schleswig-Holstein 21.02.2023 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

