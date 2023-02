Stand: 17.02.2023 10:51 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Bürgerbegehren zur klimaneutralen Stadt gestartet

Lübeck soll bis 2035 klimaneutral werden - dies fordert die parteiunabhängige Gruppe Klimaentscheid Lübeck. Sie startet am Freitag mit einer Unterschriftenaktion für ein Bürgerbegehren. Damit setze sich die Gruppe für ein Umdenken in der Politik ein, erklärt Nathalie Glaser-Möller, Mitglied des Klimaentscheides: "Es gibt nicht nur eine Maßnahme, die erforderlich ist, sondern in jedem Bereich muss man versuchen, weniger CO2 zu produzieren." Dabei gehe es um die Stromversorgung, Wärme, der Bereitstellung von Kraftstoffen und um das Thema Verkehr. Das Ziel der Initiative ist es, 8.000 gültige Unterschriften zu sammeln. Kommen die zusammen, muss sich die Lübecker Bürgerschaft mit dem Begehren befassen. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 08:30 Uhr

Personalwechsel nach Landratswahl

Nachdem Timo Gaarz (CDU) zum neuen Landrat Ostholsteins gewählt wurde, gibt er den Fraktionsvorsitz nach über zehn Jahren an seinen Stellvertreter Sebastian Schmidt (CDU) aus Neustadt in Holstein ab. Dies teilte der CDU Kreisverband Ostholstein mit. Die Fraktion wählte den 29-Jährigen einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden. Er vertritt Timo Gaarz bereits als Vorsitzender des Haupt- und Finanzausschusses. Gaarz tritt sein neues Amt am 3. Juli 2023 an. | NDR Schleswig-Holstein 17.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.02.2023 | 08:30 Uhr