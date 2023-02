Stand: 16.02.2023 09:51 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Flüchtlingsgipfel: Sager fordert mehr Geld

Seit Langem fordern Kreise und Kommunen einen Flüchtlingsgipfel auf Bundesebene. Denn angesichts des knappen Wohnraums fühlen sich viele Gemeinden allein gelassen oder überfordert bei der Unterbringung geflüchteter Menschen. Heute nun ist es soweit: In Berlin treffen sich Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen, um über die Flüchtlingspolitik zu sprechen. Mit dabei ist Ostholsteins Landrat Reinhard Sager (CDU), gleichzeitig Präsident des Deutschen Landkreistages. Er fordert vom Bund, die Kreise und Kommunen mit mehr Geld zur Flüchtlingsunterbringung zu unterstützen. Ein weiteres Problem sei der Personalmangel - sowohl in der ehrenamtlichen als auch in der hauptamtlichen Betreuung von Flüchtlingen, genauso wie in Kitas und Schulen. Die irreguläre Zuwanderung nach Deutschland müsse gestoppt werden, so Sager. Das würde die Probleme vor Ort ein wenig lindern. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 08:30

Erixx sammelt Anträge auf Sonderentschädigung

Wochenlang hat es auf der Bahnstrecke Lüneburg-Lübeck-Kiel Ausfälle und Verspätungen gegeben. Betroffene Fahrgäste können sich nun Geld vom neuen Bahnanbieter erixx Holstein zurückholen. 20 Prozent Sonderentschädigung bietet das Unternehmen an. Mehr als 100 Anträge dafür sind laut Erixx seit gestern eingegangen. Die Entschädigungen können über ein Online-Formular auf der Homepage des Betreibers angefordert werden. Vorgesehen sind sie für Fahrgäste, die zwischen dem 11. Dezember und dem 12. Januar auf der Strecke unterwegs waren. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 08:30

Lübeck: Betrunkene schießen in der Innenstadt mit Luftgewehr

In Lübeck hat die Polizei am Dienstagabend zwei betrunkene Männer mit einem Luftgewehr an einer Bushaltestelle erwischt. Nach Angaben der Beamten wurde die Waffe sichergestellt. Der 42 Jahre alte Mann hatte einen Atemalkoholwert von mehr als 2,3 Promille - der 39-jährige Besitzer des Luftgewehrs von mehr als 4,2 Promille. Sie waren durch die Innenstadt gezogen und hatten dabei mehrfach in die Luft geschossen. Gegen die beiden Lübecker wird nun ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 16.02.2023 08:30 Uhr

