Stand: 15.02.2023 08:59 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Erixx: Entschädigungen können beantragt werden

Fahrgäste von Erixx Holstein können seit heute auf der Internetseite des Bahnunternehmens eine Entschädigung beantragen. Auf der Bahnstrecke des Betreibers zwischen Kiel und Lübeck hatte es im Dezember und Anfang Januar zahlreiche Ausfälle und Verspätungen gegeben. Mittlerweile läuft es nach Angaben von erixx Holstein wieder besser. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:00 Uhr

Politik stellt sich hinter Heiligen-Geist-Hospital in Lübeck

Die Lübecker Politik macht sich für Erhalt des Heiligen-Geist-Hospitals stark. Am Dienstagabend stimmte die Mehrheit im Sozialausschuss dafür, dass die Senioreneinrichtung bleiben soll, die zu den ältesten in Europa gehört. Das Votum gilt als Stimmungstest für die Bürgerschaft, die in gut einer Woche entscheiden muss. Die Lübecker Stadtverwaltung plant, das Heiligen-Geist-Hospital zu schließen, weil eine Sanierung inklusive Brandschutz zu teuer wäre. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:00 Uhr

Kreis Ostholstein reagiert auf Busprobleme

Der Kreis Ostholstein reagiert auf die anhaltenden Probleme im Busverkehr. Mehrere Hundert Beschwerden waren in den vergangenen Wochen eingegangen, weil immer wieder Busse ausfallen oder zu spät kommen. Der Kreis als Auftraggeber hat inzwischen auf die Beschwerden reagiert und verhängt seit Anfang Februar Strafzahlungen, um den Druck auf das Unternehmen zu erhöhen. Für jeden ausgefallenen Bus müssen die Rohde Verkehrsbetriebe 500 Euro an den Kreis zahlen. Das sei vertraglich vereinbart, so der zuständige Fachbereichsleiter, Nils Hollerbach. Kommenden Montag findet außerdem eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses im Kreistag statt. Seit dem Jahreswechsel fahren im nördlichen Ostholstein Busse der Rohde Verkehrsbetriebe. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 07:00 Uhr

Timo Gaarz zum neuen Landrat von Ostholstein gewählt

Ostholstein hat einen neuen Landrat: Timo Gaarz (CDU) holte am Nachmittag im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit. Der Kreistag wählte den 44-jährigen CDU-Politiker mit 37 Stimmen. Gaarz war bisher Stellvertreter des amtierenden Landrats, Reinhard Sager (CDU). Der wollte nach 22 Jahren im Amt nicht noch einmal antreten. Bis Anfang Juli hat Sager nun Zeit, die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger zu übergeben. | NDR Schleswig-Holstein 15.02.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Lübeck

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 8:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.02.2023 | 08:30 Uhr