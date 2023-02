Stand: 14.02.2023 09:30 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Kreistagwahl in Eutin

Der Kreistag in Eutin wählt am Dienstag einen neuen Landrat. Der aktuelle Verwaltungschef Reinhard Sager (CDU) tritt nach 22 Dienstjahren nicht erneut an. Beworben haben sich fünf Kandidaten. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Streik im öffentlichen Dienst betrifft auch Lübeck

Im öffentlichen Dienst hat die Gewerkschaft ver.di Mitarbeitende landesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Die Folge sind geschlossene Kitas und Schwimmhallen oder Notbetrieb in städtischen Senioreneinrichtungen. Die Gewerkschaft ruft für den Vormittag außerdem zu einer Demonstration und Kundgebung in der Lübecker Innenstadt auf. Es werden 200 Beschäftigte erwartet. Betroffen sind auch die Müllabfuhr in Ostholstein und auf Fehmarn. Laut Zweckverband werden die Mülltonnen stattdessen kommenden Sonnabend abgeholt. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Lübecker Hubbrücke bleibt gesperrt

Die Hubbrücke in Lübeck bleibt weiterhin gesperrt. Der Grund ist ein technischer Defekt bei der Stromversorgung. Dies erklärte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Die kaputten Teile müssen nun abgebaut und instandgesetzt werden. Wann die Arbeiten starten können, kann die Behörde aber bisher noch nicht sagen. Darum bleibt die Brücke bis auf Weiteres in der oberen Position stehen. | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

Leichenfund in der Trave: Kripo nimmt Ermittlungen auf

Nach dem Fund einer Frauenleiche in Lübeck haben Kripo und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen. Polizeisprecher Maik Seidel sagte zum Stand er Ermittlungen: " Die Frau wurde geborgen und der Rechtsmedizin übergeben. Leider sind aktuell Erkenntnisse oder auch Hintergründe zu den Umständen, die zu dem Tod der Frau führten, als auch ihre Identität unklar." | NDR Schleswig-Holstein 14.02.2023 08:30 Uhr

